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Haberler Fotohaber Kürt petrolü beklemede! Bağdat ve Erbil'i de zorluyor
Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 11:02

Kürt petrolü beklemede! Bağdat ve Erbil'i de zorluyor

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretindeki kritik konulardan biriydi. Teknik olarak çalışmaya hazır olan hat için düğümün; Irak hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi ve kuzeyde üretim yapan uluslararası petrol şirketleri tarafından çözülmesi bekleniyor. Konuyu bugünkü köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, 11 milyar doların üzerinde gelir kaybına rağmen devre dışı bırakılan hattın, Bağdat ve Erbil'i ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını belirtti.

Dilek GÜNGÖR
Kürt petrolü beklemede! Bağdat ve Erbil’i de zorluyor

Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın çalışmaması Bağdat ve Erbil'i zorlarken, küresel piyasalardan günde neredeyse yarım milyon varil petrolün dışarı çıkmasına neden oluyor. Dilek Güngör bugünkü yazısında, analizlerin belirttiği gibi Erbil, bütçe kanununda öncesinde reddettiği düzenlemeleri kabul ederse petroldeki gelir kaynağının üzerindeki kontrolü kaybedebileceğini ifade etti.

Kürt petrolü beklemede! Bağdat ve Erbil’i de zorluyor

IRAK-TÜRKİYE PETROL BORU HATTI'NIN ÇALIŞMAMASI BAĞDAT VE ERBİL'İ DE ZORLUYOR

Geçen yılın mart ayından bu yana devre dışı bırakılan Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı, Bağdat ve Erbil'i ekonomik açıdan zor durumda bırakıyor. Ayrıca petrol gelirlerindeki kayıp Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ekonomisini de kötüleştirmeye devam ediyor. Dilek Güngör bugünkü yazısında konuya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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Kürt petrolü beklemede! Bağdat ve Erbil’i de zorluyor

İşte Güngör'ün o yazısı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde gündeme gelmesi beklenen başlıklardan birisi de Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'ydı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak ziyareti öncesinde, 4 Ekim 2023 tarihinden bu yana Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın teknik olarak çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kürt petrolü beklemede! Bağdat ve Erbil’i de zorluyor

HEM BAĞDAT'A HEM DE ERBİL'E GEREKLİ MESAJLAR VERİLDİ

Öğrendiğim kadarıyla, Türkiye hem Bağdat'a hem de Erbil'e gerekli mesajları verdi. Ancak henüz Bağdat-Erbil hattında ilerleme sağlanamadı. Esasasında düğümü Irak hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi ve kuzeyde üretim yapan uluslararası petrol şirketlerinin çözmesi gerekiyor.

Kürt petrolü beklemede! Bağdat ve Erbil’i de zorluyor

Hatırlarsınız, Kürt Bölgesel Yönetimi ile uluslararası petrol şirketleri arasında o dönemde üretim paylaşım sözleşmeleri yapılmıştı. Bu şirketler üretim maliyetini karşılıyor, projeden elde edilen kârın bir kısmını da Kürt yönetimine aktarıyordu. Bağdat ise bu sözleşmelerin Irak Anayasası'nı ihlal ettiğini belirtiyordu. İhracatın sürmesi için bu sözleşmelerin dönüştürülmesini istiyordu.

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