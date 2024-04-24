Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
11:02
Kürt petrolü beklemede! Bağdat ve Erbil'i de zorluyor
Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretindeki kritik konulardan biriydi. Teknik olarak çalışmaya hazır olan hat için düğümün; Irak hükümeti, Kürt Bölgesel Yönetimi ve kuzeyde üretim yapan uluslararası petrol şirketleri tarafından çözülmesi bekleniyor. Konuyu bugünkü köşesinde kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, 11 milyar doların üzerinde gelir kaybına rağmen devre dışı bırakılan hattın, Bağdat ve Erbil'i ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını belirtti.