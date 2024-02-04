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Haberler Fotohaber Malatya ayağa kalıyor! TOKİ konutları teslim ediliyor, çarşı hareketleniyor...
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:40

Malatya ayağa kalıyor! TOKİ konutları teslim ediliyor, çarşı hareketleniyor...

Asrın felaketinden etkilenen şehirlerden biri Malatya'da yıkımların çoğu tamamlanmış durumda. Bi taraftan TOKİ inşaatları sürerken bir taraftan da konteynerlarda yaşam devam ediyor. Malatya'daki son duruma ilişkin detayları kaleme alan Dilek Güngör, "Esnaf için de konteynerlar yapılmış. Çarşı pazar hareketlenmeye başlamış. Sanayici ikinci yarıdan sonra işlerin daha iyi olacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Malatya ayağa kalıyor! TOKİ konutları teslim ediliyor, çarşı hareketleniyor...

Deprem bölgesi Malatya'da TOKİ evleri teslimata hazır hale gelirken çarşı da hareketlenmeye başladı. Dilek Güngör ise Malatya'daki son duruma ilişkin detayları kaleme aldı.

Malatya ayağa kalıyor! TOKİ konutları teslim ediliyor, çarşı hareketleniyor...

İşte Dilek Güngör'ün yazısı:

"6 Şubat'ta yaşanan depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya'dayız. Hayat yavaş yavaş normalleşiyor. Vasıflı-vasıfsız işçi sorunu olsa da sanayide makineler çalışmaya başlamış… Esnaf konteyner çarşılarda vatandaşa hizmet veriyor. Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı 6.100 konut teslim aşamasında… Sosyal donatı alanları tamamlanan konutların bazı altyapı sorunları olsa da vatandaşlar kuralardan sonra yerleşmeye başlayacak. Malatya'da ticaretin kalbinin attığı çarşı merkezinde hayalet binaların neredeyse yüzde 98'i yıkılmış… Yıkımı tamamlanmayan binalar mahkemelerden yürütmeyi durdurma alanlar… Kimle konuşsak, deprem bölgesinde en büyük sıkıntıların başında gelen hırsızlık sorununda gözle görünür azalma olduğunu söylüyor. Burada devletin ilgili birimlerinin koordineli çalışması vatandaşı rahatlatmış. Şimdi esnaf için çarşı merkezinde 100 bin kazık çakılarak yeni bir yer inşa ediliyor.

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Malatya ayağa kalıyor! TOKİ konutları teslim ediliyor, çarşı hareketleniyor...

YIKIMLAR BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ

Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan bilgiler alıyoruz. Yazıcı, deprem sonrasında şehre atandı. İlk geldiğinde şehrin en büyük sorununun hayalet binalardaki yıkım, yıkılan binaların ayrıştırmasındaki toz bulutu ve hırsızlık olduğunu anlatıyor. Bu nedenle de işe ilk oradan başlamış… Hayalet binaların yıkımında yüzde 85 seviyelerine geldiklerini, çarşı merkezinde bu oranın yüzde 98'i bulduğunu söylüyor. Yıkılan binalarda ayrıştırma yapılırken yaşanan, esnafı ve vatandaşı rahatsız eden toz bulutunun bir an önce kalkması için de işleri hızlandırmışlar. "Hırsızlık konusu ilin emniyetiyle 'namusumuz' olarak bildik. Sahada denetimlerimizi artırdık, bütün birimleri buraya yönlendirdik. Faillerin bulunması oranlarında da yüzde 200 başarı sağladık. Epey mesafe katettik" diyor Vali Yazıcı. Dikkat çektiği bir diğer konu da yeni çarşı merkezi… Şehrin çarşı merkezi depremin en çok vurduğu yerlerin başında geliyor. Buraya şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir yer inşa ediyor. Vali Yazıcı, "20 yıl vadeyle ödeme yaparak vatandaş yeni yerlerine kavuşacak. Çarşının ayağa kalkması moral anlamında faydası olacak" diyor.

Malatya ayağa kalıyor! TOKİ konutları teslim ediliyor, çarşı hareketleniyor...

KONTEYNERDA SINAV HAZIRLIĞI

Şehir içinde en çok yıkımın olduğu Bostanbaşı'ndayız. Burada konutlara dışarıdan baktığınızda lüks görünüyor ama çoğu hasarlı… Kimi yıkılacak, kimi güçlendirilecek. Burada Başakşehir Belediyesi ve Rönesans Holding'in yaptığı konteyner kente misafir oluyoruz. 300 kişinin yaşadığı konteyner kentte depremzedeler artçı sarsıntılarla korksalar da günlük rutinlerine dönmüş durumda… Kimi çocuk parkta vakit geçiriyor, kimi kütüphanede üniversite sınavına hazırlanıyor. Gençler, "Bir yıl adaptasyon sürecimiz oldu ama hayat devam ediyor. Sınava hazırlanıyoruz" diyor. Depremde yakınlarını kaybeden Güler Üçer'e misafir oluyoruz. 3 çocuğu var. Üçer, "Hayat zor olsa da buna da şükür. Devletten Allah razı olsun. Başımızı sokacak, korkmadan oturduğumuz yerimiz var" diyor.

Malatya ayağa kalıyor! TOKİ konutları teslim ediliyor, çarşı hareketleniyor...

VASIFLI VASIFSIZ İŞÇİ ARANIYOR!

Malatya'da ticaret ve sanayi hayatı başlamış durumda… Ancak hem esnafın hem de sanayicinin en büyük problemi eleman… Özellikle nitelikli elemanların çoğu şehri terk etmiş… Organize Sanayi Bölgesi'nde gezerken 'Vasıflı-Vasıfsız İşçi Aranıyor' tabelalarına sık sık rastlıyorsunuz. Sanayiciler elemanlarını kaybetmemek için fabrikaların yanında konteyner kentler kurmuş… Eleman ve finansman sıkıntısı nedeniyle birçok işletme kapasitesinin tamamını çalıştıramıyor.

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