Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
10:40
Malatya ayağa kalıyor! TOKİ konutları teslim ediliyor, çarşı hareketleniyor...
Asrın felaketinden etkilenen şehirlerden biri Malatya'da yıkımların çoğu tamamlanmış durumda. Bi taraftan TOKİ inşaatları sürerken bir taraftan da konteynerlarda yaşam devam ediyor. Malatya'daki son duruma ilişkin detayları kaleme alan Dilek Güngör, "Esnaf için de konteynerlar yapılmış. Çarşı pazar hareketlenmeye başlamış. Sanayici ikinci yarıdan sonra işlerin daha iyi olacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.