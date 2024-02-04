Malatya ayağa kalıyor! TOKİ konutları teslim ediliyor, çarşı hareketleniyor...

KONTEYNERDA SINAV HAZIRLIĞI

Şehir içinde en çok yıkımın olduğu Bostanbaşı'ndayız. Burada konutlara dışarıdan baktığınızda lüks görünüyor ama çoğu hasarlı… Kimi yıkılacak, kimi güçlendirilecek. Burada Başakşehir Belediyesi ve Rönesans Holding'in yaptığı konteyner kente misafir oluyoruz. 300 kişinin yaşadığı konteyner kentte depremzedeler artçı sarsıntılarla korksalar da günlük rutinlerine dönmüş durumda… Kimi çocuk parkta vakit geçiriyor, kimi kütüphanede üniversite sınavına hazırlanıyor. Gençler, "Bir yıl adaptasyon sürecimiz oldu ama hayat devam ediyor. Sınava hazırlanıyoruz" diyor. Depremde yakınlarını kaybeden Güler Üçer'e misafir oluyoruz. 3 çocuğu var. Üçer, "Hayat zor olsa da buna da şükür. Devletten Allah razı olsun. Başımızı sokacak, korkmadan oturduğumuz yerimiz var" diyor.