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Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:19

Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

Personel alımı için yayımlanan ilanlara göre memur, işçi ve sözleşmeli personel statülerinde 19 kamu kurumu alım yapacak. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için açılan personel alımı pozisyonları belli oldu. Hangi kurum kaç personel alımı yapacak? Hangi pozisyonlar için personel alımı yapılacak? Kurumlar ve personel alımı şartları listelendi. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

Personel alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için Resmi Gazete'de yayımlanan mevcut ilanları derledik. Buna göre 19 kamu kurumu sözleşmeli personel alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak?

Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

19 kamu kurumunun memur, işçi ve personel alımı ilanlarından yapılan derlemeye göre toplamda 1.903 pozisyon için alım yapılacak. Uzman yardımcısı, büro personeli, koruma ve güvenlik personeli gibi çeşitli pozisyonlar için yapılacak personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

19 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

19 kamu kurumu toplamda 1.903 personel alımı yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TBMM, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), YÖK, Türkiye Ulusal Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.

Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.

Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! 19 kurum personel alımı yapacak

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1271 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

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