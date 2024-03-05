Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 18 bini aşkın personel alımı yapılacak

KAMUYA 18 BİNİ AŞKIN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

13 kamu kuruluşu toplamda 18 bini aşkın personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TSE, SEDDK, EPDK, TÜBİTAK ve TÜRK PATENT personel alımı ilanlarında detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.