Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
14:56
Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 18 bini aşkın personel alımı yapılacak
Memur alımı ve personel alımı haberlerini yakından takip edenler için Resmi Gazete'de yayımlanan ilanları derledik. Kamu kurumlarının yayımladığı personel alımı ilanlarından derlenen bilgiye göre mevcutta 13 kamu kuruluşuna 18 bini aşkın personel alımı yapılacak. Peki hangi kamu kurumları personel alımı yapacak? Kurumların merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere alınacak personellerde ne tür şartlar aranıyor? Başvurular nereye yapılıyor? Süreç nasıl işliyor? İşte detaylar…