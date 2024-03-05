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Haberler Fotohaber Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 18 bini aşkın personel alımı yapılacak
Giriş Tarihi: 05.03.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 14:56

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 18 bini aşkın personel alımı yapılacak

Memur alımı ve personel alımı haberlerini yakından takip edenler için Resmi Gazete'de yayımlanan ilanları derledik. Kamu kurumlarının yayımladığı personel alımı ilanlarından derlenen bilgiye göre mevcutta 13 kamu kuruluşuna 18 bini aşkın personel alımı yapılacak. Peki hangi kamu kurumları personel alımı yapacak? Kurumların merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere alınacak personellerde ne tür şartlar aranıyor? Başvurular nereye yapılıyor? Süreç nasıl işliyor? İşte detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 18 bini aşkın personel alımı yapılacak

13 kamu kuruluşu toplamda 18 bini aşkın personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre personel alımı yapacak kurumlar hangileri? Personel alımı için son başvuru tarihleri ve gerekli şartlar neler? Kurum kurum listelendi.

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 18 bini aşkın personel alımı yapılacak

KAMUYA 18 BİNİ AŞKIN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

13 kamu kuruluşu toplamda 18 bini aşkın personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TSE, SEDDK, EPDK, TÜBİTAK ve TÜRK PATENT personel alımı ilanlarında detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.

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Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 18 bini aşkın personel alımı yapılacak

SAĞLIK BAKANLIĞI 8.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" dedi.

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 18 bini aşkın personel alımı yapılacak

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 8.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamuya 18 bini aşkın personel alımı yapılacak

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere 2024 yılı teknik sınıflarda uzman erbaş alımı yapılacak.

1 Mart 2024'te başlayan başvurular 17 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar ön başvurularını, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapacak. Asıl başvurular ise, istenen belgelerin hazırlanarak seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.

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