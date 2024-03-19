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Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:10 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 14:10

MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur olmak isteyenler dikkat! Kamu kurumları personel alımı ilanlarını peş peşe yayımladı. 18 kamu kurumuna çeşitli pozisyonlar için binlerce personel alımı yapılacak. Peki kurumların başvuru şartları neler? Personel alımı başvuruları nereden alınıyor? Hangi pozisyonlar açık? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete’de yayımlandı

18 kamu kuruluşuna binlerce personel alımı yapılacak. Kurumların personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru şartları ve tarihlerinin detaylıca yer aldığı ilanları tek tek listedik.

MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete’de yayımlandı

KAMUYA BİNLERCE PERSONEL ALIMI YAPILACAK

18 kamu kuruluşu toplamda 9.492 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, EPDK, Türkiye Ulusal Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK ve TÜRK PATENT personel alımı ilanlarında detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.

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MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete’de yayımlandı

SAĞLIK BAKANLIĞI 8.000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" dedi.

MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete’de yayımlandı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.

Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

MEMUR, PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumuna binlerce memur alımı yapılacak! Şartlar Resmi Gazete’de yayımlandı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1271 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

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