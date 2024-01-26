Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 açıklandı! Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EN AZ 4 BİN 864 LİRA

En düşük memur emekli aylığı yüzde 49.25'lik zam ile 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi. En düşük aylıkta 4 bin 864 liralık artış oldu.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak Emekli Sandığı emeklisinin hesabına bugün 4 bin 864 lira fark yatacak. Üç aylık zam farkı alan da 14 bin 592 lira ödenecek.