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Haberler Fotohaber Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 açıklandı! Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:27

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 açıklandı! Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Memur zammı 2024 yılının ilk yarısı için belli oldu. Ocak-Haziran döneminde uygulanacak memur zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,25 olarak hesaplandı. Böylece en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 14 bin 741 TL'ye ulaştı. memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak merak edilirken beklenen açıklama geldi. SGK son dakika açıklaması ile Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki; Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 son durum...

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 açıklandı! Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihleri araştırması devam ediyor. Memur zam oranı 6 aylık enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşları 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 49,25 zamlı olarak ödenecek. Maaşlar her ayın 15'inden itibaren işlenmeye başladığından Ocak ayında 14 günlük fark ortaya çıktı. 14 günlük maaş farklarının ne zaman yatırılacağı merak edilirken konu ile ilgili SGK son dakika açıklaması geldi. Peki, memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2024 Ocak ayı memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi hakkında detaylar…

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 açıklandı! Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklisi maaş farklarının hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusuydu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Emekli Sandığı'ndan aylık alanların ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin yatırılmaya başlanacağı tarihi duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı'ndan aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak'ta ödemeye başlıyoruz" denildi.

Buna göre, 2 milyon 481 bin 769 memur emeklisi 19.3 milyar lira tutarındaki zam farklarını bugün itibarıyla alacak.

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Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 açıklandı! Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

3 AYLIK FARK ALAN DA VAR

Emekli Sandığı'ndan aylık alan bütün emeklilerin zam farkı bugün yatıyor. Memur emeklileri, dul ve yetimlerinden aylık maaş alanların ödemeleri her ayın ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılıyor. Bu ay enflasyon verileri beklendiğinden ocak aylıkları zam yansıtılmadan ödendi.

Bu nedenle yüzde 49.25 zam ile oluşan fark bugün yatırılıyor. Ancak tüm memurlar, dul ve yetimleri aylık maaş almıyor. Bazıları 3'er aylık ödeme alıyor. Bu nedenle bazı memurlara 1, bazılarına 2, bazılarına da 3 aylık zam farkı ödenecek.

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 açıklandı! Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

EN AZ 4 BİN 864 LİRA

En düşük memur emekli aylığı yüzde 49.25'lik zam ile 9 bin 877 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi. En düşük aylıkta 4 bin 864 liralık artış oldu.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak Emekli Sandığı emeklisinin hesabına bugün 4 bin 864 lira fark yatacak. Üç aylık zam farkı alan da 14 bin 592 lira ödenecek.

Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 açıklandı! Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI İÇİN FARK TUTARLARI NE KADAR?

Aylıklarını her ay alanlar ile kasım, aralık ve ocak dönemlerinde üçer aylık halinde alanlara 1, aralık, ocak ve şubat döneminde aylık alanlara 2, ocak, şubat ve mart döneminde aylık alanlara ise 3 aylık tutarında fark tahakkuk ettirildi.

Bu kapsamda 2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar lira fark ödenecek.

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