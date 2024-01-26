Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
08:27
Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 açıklandı! Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Memur zammı 2024 yılının ilk yarısı için belli oldu. Ocak-Haziran döneminde uygulanacak memur zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile yüzde 49,25 olarak hesaplandı. Böylece en düşük memur maaşı 32 bin 861 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 14 bin 741 TL'ye ulaştı. memur ve memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak merak edilirken beklenen açıklama geldi. SGK son dakika açıklaması ile Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Peki; Memur maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Memur ve memur emeklisi zam farkı ödeme tarihi 2024 son durum...