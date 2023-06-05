MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: TÜİK enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesi ile memur maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var?

Memur zammı ne kadar olacak sorusu sıklıkla yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak açıklamasından sonra gözler yeni Kabine ve TÜİK rakamlarında. Belirlenen ilk 5 aylık enflasyon rakamları dahilinde memur zammı hesaplama ekranı araştırılıyor. Memur zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla ortaya çıkarken, refah payı da eklenebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Işıkhan'ın üstlenmesiyle birlikte memur zammı ne kadar olacak sorusu yanıt aramakta. İşte temmuz zammı ve memur maaşı tablosu 2023