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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: TÜİK enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesi ile memur maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var?
Giriş Tarihi: 05.06.2023 08:13 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 08:13

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: TÜİK enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesi ile memur maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var?

Memur zammı ne kadar olacak sorusu sıklıkla yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak açıklamasından sonra gözler yeni Kabine ve TÜİK rakamlarında. Belirlenen ilk 5 aylık enflasyon rakamları dahilinde memur zammı hesaplama ekranı araştırılıyor. Memur zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla ortaya çıkarken, refah payı da eklenebiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Işıkhan'ın üstlenmesiyle birlikte memur zammı ne kadar olacak sorusu yanıt aramakta. İşte temmuz zammı ve memur maaşı tablosu 2023

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: TÜİK enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesi ile memur maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var?

Memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor sorusu yanıt arıyor. 28 Mayıs 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı ve yeni kabine belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini Vedat Işıkhan üstlendi. TÜİK enflasyon oranı, refah payı ve toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni memur maaşı tablosu 2023 belli olacak. Peki, memur maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte detaylar

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: TÜİK enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesi ile memur maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var?

YENİ KABİNE ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: TÜİK enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesi ile memur maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL, MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 14 BİN 670 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek.

7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: TÜİK enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesi ile memur maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEMMUZ DÖNEMİ İÇİN DE TALİMATI VERDİ

CUmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

2 Bakanlık, ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: TÜİK enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesi ile memur maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE BELİRLENİYOR

Memur ve memur emeklisi, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda 2 kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor.

Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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