MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2023: TÜİK enflasyon oranı ve toplu iş sözleşmesi ile memur maaşı zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL, MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 14 BİN 670 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek.

7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.