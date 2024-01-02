MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 12 bin 185 TL fark! Enflasyon ve %15 toplu sözleşme ile memur maaş zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Memur maaş zammı yüzde 50'yi bulacak. Temmuz öncesi 14 bin lira olan ortalama memur maaşı, yüzde 17,55 zam ve 8077 lira seyyanen zam ile 25 bin lirayı aştı. Memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak ayında tüm memur ve memur emeklisi maaşları yeniden belirlenecek. Ortalama memur maaşı 37 bin lirayı aşacak.