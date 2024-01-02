Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:40
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
20:41
MEMURA 'FARK'LI ZAM SON DAKİKA: 12 bin 185 TL fark! Enflasyon ve %15 toplu sözleşme ile memur maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Memur zammı belli oluyor. TÜİK yarın Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. Bununla beraber Ocak 2024 memur enflasyon farkı kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri bu rakama ilaveten yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın son açıkladığı veriye göre öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında memur maaşı hesaplama tabloları netleşti. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve memur emeklisi maaşı hesapları ve milyonların merak ettiği o tarih...