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Haberler Fotohaber MEMURA 'FARK'LI ZAM SON DAKİKA: 12 bin 185 TL fark! Enflasyon ve %15 toplu sözleşme ile memur maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 20:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 20:41

MEMURA 'FARK'LI ZAM SON DAKİKA: 12 bin 185 TL fark! Enflasyon ve %15 toplu sözleşme ile memur maaş zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Memur zammı belli oluyor. TÜİK yarın Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. Bununla beraber Ocak 2024 memur enflasyon farkı kesinleşecek. Memur ve memur emeklileri bu rakama ilaveten yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Öte yandan Merkez Bankası'nın son açıkladığı veriye göre öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında memur maaşı hesaplama tabloları netleşti. Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve memur emeklisi maaşı hesapları ve milyonların merak ettiği o tarih...

METE DİRİCE
MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 12 bin 185 TL fark! Enflasyon ve %15 toplu sözleşme ile memur maaş zammı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Memur maaş zammı yüzde 50'yi bulacak. Temmuz öncesi 14 bin lira olan ortalama memur maaşı, yüzde 17,55 zam ve 8077 lira seyyanen zam ile 25 bin lirayı aştı. Memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak ayında tüm memur ve memur emeklisi maaşları yeniden belirlenecek. Ortalama memur maaşı 37 bin lirayı aşacak.

MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 12 bin 185 TL fark! Enflasyon ve %15 toplu sözleşme ile memur maaş zammı ne kadar olacak?

OCAK 2024 MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak 2024 Çarşamba günü yarın saat 10:00'da Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bununla beraber 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Ocak-Haziran dönemi için memur enflasyon farkı da kesinleşmiş olacak.

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MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 12 bin 185 TL fark! Enflasyon ve %15 toplu sözleşme ile memur maaş zammı ne kadar olacak?

8,8 MİLYON VATANDAŞIN GELİRİ MEMUR MAAŞ ZAMMI İLE ARTACAK

3,7 milyon memur, 2,7 milyon memur emeklisi ile beraber 2,4 milyon sosyal destek ödemesi alan vatandaşın geliri memur maaş zammı ile artacak. Yani doğrudan 8,8 milyon vatandaşın gözü kulacağı yarın TÜİK'te olacak.

MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 12 bin 185 TL fark! Enflasyon ve %15 toplu sözleşme ile memur maaş zammı ne kadar olacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Kasım ayı enflasyon oranı yüzde 3,28 olarak açıklandı. Bununla beraber 5 aylık memur enflasyon farkı da kesinleşti. Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi.

  • 5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66
  • 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09
  • Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15
  • 5 aylık memur zammı yüzde 45

Yani bundan sonra enflasyon sıfır dahi çıksa memur ve memur emeklileri yüzde 45 zammı garantilemiş oldu. Nihai zam oranı Aralık ayın rakamları ile 6 aylık enflasyonun hesaplanmasıyla netleşecek.

MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 12 bin 185 TL fark! Enflasyon ve %15 toplu sözleşme ile memur maaş zammı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI ARALIK VERİSİNİ PAYLAŞTI

Merkez Bankası 2023 yılının son verilerini içeren Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlandı. Buna göre 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 65,39 oldu. Buna beklentinin gerçekleşmesi durumunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1866,34 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre memur ve memur emeklisi maaş zammı tablosu şöyle oluştu:

  • 6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 38,08
  • Hesaplanan memur enflasyon farkı: Yüzde 30,26
  • Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
  • Hesaplanan memur zammı: Yüzde 49,80
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