MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: 5 aylık enflasyon farkı hesapları değiştirdi! İşte tüm yeni memur maaşları

KASIM 2023 ENFLASYON ORANI YÜZDE 3,28

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Kasım'da aylık bazda yüzde 3,28, yıllık bazda ise yüzde 61,98 olarak gerçekleşti.

MEMUR OCAK ZAMMI İÇİN TEK VERİ KALDI

Nihai zam oranları için 1 veri kaldı. 3 Ocak 2024 tarihinde Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanacak ve 6 aylık enflasyon oranı ile maaş zamları kesinleşecek.

5 AYLIK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI TABLOSU KESİNLEŞTİ

Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Kasım ayında 1806,50'ye yükseldi.

5 aylık enflasyon oranı yüzde 33,66,

Refah payı hariç 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66,

5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 26,09,

Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,

5 aylık memur zammı yüzde 45 oldu.

OCAK AYINDA YÜZDE 45 ZAM GARANTİLENDİ

Yani bundan sonra enflasyon sıfır dahi çıksa emekli ve memur bu zamları almaya hak kazanmış oldu. Aralık rakamlarının açıklamasıyla emekli ve memur maaş zamlarının yükselmesi bekleniyor.

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirleniyor.

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI YÜZDE 15

Memur ve memur emeklileri her 6 aylık dönemin enflasyon farkı ile bu döneme ait toplu sözleşme zammını maaşlarına yansıtılmış bir şekilde görüyor. Ağustos ayında yapılan 2024-2025 dönemi Toplu Sözleşme Görüşmelerinde zam oranı yüzde 15 oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz döneminde yüzde 17,55 ve 8077 TL seyyanen zam ile 4 milyona yakın memurun maaşları arttı. En düşük emekli maaşı 22.017 TL olarak kayıtlara geçti. Bu rakam 5 aylık kesinleşen orana göre 31.924 TL'ye en düşük memur emeklisi maaşı ise 14.324 TL'ye yükselecek.

6 aylık enflasyon oranının netleşmesi sonrası bu maaşlar daha da artacak. Öte yandan meslek meslek hesaplama tabloları da belli oldu.

5 AYLIK KESİNLEŞEN ZAM ORANINA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI TABLOLARI NETLEŞTİ

5 aylık kesinleşen enflasyon rakamları ile emekli maaşı ve memur maaşları hesaplama tabloları da netleşti.

TABAN AYLIKLAR - MEVCUT - %45 ZAMLI

Memur - 22.017,00 - 31.924,65

Memur emeklisi - 9.877,08 - 14.321,77

5 AYLIK ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE MEMUR MAAŞLARI

Unvanlar - Mevcut - %45 zamlı

Şube müdürü 1/4 - 32.451 - 47.053,95

Memur (Üniv. mez.) 9/1 - 22.938 - 33.260,10

Uzman öğretmen 1/4 - 29.538 - 42.830,10

Öğretmen 1/4 - 26.654 - 38.648,30

Başkomiser 3/1 - 32.626 - 47.307,70

Polis memuru 8/1 - 29.525 - 42.811,25

Uzman doktor 1/4 - 54.959 - 79.690,55

Hemşire (Üniv. mez.) 5/1 - 26.440 - 38.338,00

Mühendis 1/4 - 33.122 - 48.026,90

Teknisyen (Lise mez.) 11/1 - 23.538 - 34.130,10

Profesör 1/4 - 48.124 - 69.779,80

Araştırma görevlisi 7/1 - 31.763 - 46.056,35

Vaiz 1/4 - 27.620 - 40.049,00

Avukat 1/4 - 31.562 - 45.764,90



NOT: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş altı 2 çocuk) dahildir.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME İLE MEMUR EMEKLİLERİ

Unvanlar - Mevcut - %45 zamlı

Müsteşar (1/1) - 35.911,25 - 52.071,31

Genel müdür (1/1) - 31.783,75 - 46.086,44

Şube müdürü (Lisans - 1/4) - 14.810,00 - 21.474,50

Memur (Lisans - 1/4) - 12.062,50 - 17.490,63

Öğretmen (1/4) - 14.810,00 - 21.474,50

Kaymakam 1. sınıf (1/4) - 20.871,25 - 30.263,31

Başkomiser (1/4) - 15.188,75 - 22.023,69

Polis memuru (1/4) - 14.935,00 - 21.655,75

Hemşire (Lisans - 1/4) - 14.810,00 - 21.474,50

Mühendis (1/4) - 14.810,00 - 21.474,50

Teknisyen (Lise -1/4) - 10.632,50 - 15.417,13

Pratisyen hekim (1/4) - 25.906,25 - 37.564,06

Profesör (1/4) - 28.350,00 - 41.107,50

İmam-hatip - 14.810,00 - 21.474,50

Avukat (1/4) - 14.810,00 - 21.474,50

SOSYAL YARDIMLAR ÖDEMELERİ

Maaş Türü - Mevcut - % 45 zamlı

65 yaş aylığı - 2.348,30 - 3.405,04

Evde bakım desteği - 5.097,91 - 7.391,97

Kronik hastalık yardımı - 5.097,91 - 7.391,97

Engelli yakını aylığı - 1.874,58 - 2.718,14

% 40-69 arası engelli - 1.874,58 - 2.718,14

% 70 ve üstü engelli - 2.811,86 - 4.077,20

Sosyal ve Ekonomik Destek

Okul öncesi - 2.421,53 - 3.511,22

İlköğretim - 3.632,30 - 5.266,84

Ortaöğretim - 3.874,45 - 5.617,95

Ort. çağında okumayan - 2.421,53 - 3.511,22

Yükseköğretim - 4.358,76 - 6.320,20