Merakla beklenen liste belli oldu: İşte ikinci el oto şatışları! İlk 3 marka dikkat çekti

BİNEKTE EGEA TERCİHİ DEVAM ETTİ
İkinci el çevrim içi binek otomobil pazarında geçen ay 151 bin 124 binek araç satışı gerçekleşti. Fiat Egea modeli 11 bin 328 ile ocak ayının en çok tercih edilen modeli oldu.
Egea'yı, 7 bin 222 ile BMW 5 Serisi, 6 bin 945 ile Megane, 5 bin 645 ile Passat, 5 bin 466 ile Clio, 4 bin 586 ile Focus, 4 bin 415 ile Civic, 4 bin 78 ile BMW 3 Serisi, 3 bin 651 ile Corolla ve 3 bin 357 satışla da Astra takip etti.
Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 37,5'ini oluştururken, son 6 yıldır (2018-2023) pazar payı yüzde 1,8 olan BMW 5 Serisi'nin geçen ay ilk 10 model içinde yüzde 4,8 pazar payıyla ikinci sırada yer alması dikkati çekti.