Merakla beklenen liste belli oldu: İşte ikinci el oto şatışları! İlk 3 marka dikkat çekti

İŞTE EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

İkinci el çevrim içi pazarda 2023'te en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 24 bin 258 satış ile Fiat oldu. Bunu 20 bin 339 ile Volkswagen ve 20 bin 125 ile Renault takip etti.

Satış sıralamasında 19 bin 183 adetle Ford dördüncü, 15 bin 538 ile BMW beşinci oldu. Opel 8 bin 300, Hyundai 8 bin 47, Peugeot 7 bin 833, Citroen 7 bin 445 ve Mercedes-Benz 7 bin 423 adetle ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 181 bin 774 aracın yüzde 76,2'sini söz konusu 10 marka oluşturdu.