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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Nisan ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte PPK tarihleri
Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:49

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Nisan ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte PPK tarihleri

Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi piyasaların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Parasal sıkılaşma adımlarının devam edileceğine yönelik mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında gözler açıklanacak olan karara çevrildi. Son toplantısında çıkan karar yüzde 50 olmuştu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yeni faizler bekleniyor. Nisan ayının faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Nisan ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte PPK tarihleri

Yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti. Para Politikası Kurulu faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar verilmiş Şubat ayı toplantısında yüzde 45 seviyesinde sabit bırakılmış ve Mart ayında 50 ye çıkarılmıştı. Peki sıradaki Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? İşte 2024 Nisan Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi...

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Nisan ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte PPK tarihleri

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI 2024 NİSAN NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı yılın üçüncü faiz kararı için takvim belli oldu.

Merkez Bankası Nisan ayı PPK Toplantısı'nı 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 14.00'da gerçekleştirecek.

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Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Nisan ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte PPK tarihleri

ENLASYON VE DOLAR BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,02 TL iken, bu anket döneminde 40,53 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak gerçekleşti.

Bir önceki anket döneminde 34,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 33,3 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 31,8 milyar dolara geriledi

Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Nisan ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte PPK tarihleri

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ 2024

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Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Nisan ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte PPK tarihleri
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