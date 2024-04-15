Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
13:49
Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor! Nisan ayı faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? İşte PPK tarihleri
Dolar, altın ve mevduat faizi gibi birçok unsuru etkileyecek olan faiz kararları öncesi piyasaların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında Parasal sıkılaşma adımlarının devam edileceğine yönelik mesajlar veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrasında gözler açıklanacak olan karara çevrildi. Son toplantısında çıkan karar yüzde 50 olmuştu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) sonrası yeni faizler bekleniyor. Nisan ayının faiz kararını açıklayacak olan TCMB'nin ne yönde karar vereceği yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?