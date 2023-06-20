Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2023 TCMB PPK toplantısı ile Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları

Merkez Bankası faiz oranı beklentisi gündemde. Seçim sonrası ilk defa toplanacak kuruldan gelecek karar bekleniyor. Ekonomi ilgilileri de Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay yüzde 8.50 oranında kalan repo faizi TCMB haziran faiz kararını bekliyor. PPK toplantı tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? İşte, detaylar…