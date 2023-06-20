Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2023 TCMB PPK toplantısı ile Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu Para Politikası Kurulu toplantı takvimi ile gündemdeki yerini aldı. Piyasalarda etkili olacak toplantı ilk kez yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşecek. TCMB faiz kararı beklentisi anket sonuçları ile paylaşıldı. 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz oranı ne olur, yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen PPK toplantısı ile politika faizi sabit tutulmuştu. Altın başta olmak üzere serbest piyasalarda bekleyiş sürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…