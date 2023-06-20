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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2023 TCMB PPK toplantısı ile Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları
Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:30

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2023 TCMB PPK toplantısı ile Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu Para Politikası Kurulu toplantı takvimi ile gündemdeki yerini aldı. Piyasalarda etkili olacak toplantı ilk kez yeni Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleşecek. TCMB faiz kararı beklentisi anket sonuçları ile paylaşıldı. 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz oranı ne olur, yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen PPK toplantısı ile politika faizi sabit tutulmuştu. Altın başta olmak üzere serbest piyasalarda bekleyiş sürüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, tüm merak edilenler…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2023 TCMB PPK toplantısı ile Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları

Merkez Bankası faiz oranı beklentisi gündemde. Seçim sonrası ilk defa toplanacak kuruldan gelecek karar bekleniyor. Ekonomi ilgilileri de Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak sorularına yanıt arıyor. Geçtiğimiz ay yüzde 8.50 oranında kalan repo faizi TCMB haziran faiz kararını bekliyor. PPK toplantı tarihi ve saati araştırılıyor. Peki, 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde? İşte, detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2023 TCMB PPK toplantısı ile Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre karar 22 Haziran Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacak.

Kararın aynı gün saat 14.00 gibi duyurulması bekleniyor.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2023 TCMB PPK toplantısı ile Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2023 TCMB PPK toplantısı ile Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları

2023 HAZİRAN AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketinin sonuçlarından faizin artacağı yönünde görüşler çıktı.

Ancak ilk kez toplantıya başkanlık edecek Hafize Gaye Erkan'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, ne olur? 2023 TCMB PPK toplantısı ile Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi anket sonuçları

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