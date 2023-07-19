2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi PPK toplantısı öncesi araştırılıyor!

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 650 baz puanlık artışa yüzde 15 seviyesine çekti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk faiz artışı oldu.

TCMB, Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantısında haftalık gösterge repo faizini %15 seviyesine yükseltti. Kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada, parasal sıkılaşma sürecinin başladığı belirtildi.