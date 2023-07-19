2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi PPK toplantısı öncesi araştırılıyor!

2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi kapsamında tarih belli oldu. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın ikince kez başkanlık edeceği toplantıdan çıkacak karar merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz beklentisi anket sonuçları ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükselmişti. Yeni TCMB faizi için gözler toplantıda. Peki, 2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, tüm merak edilenler…