Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi PPK toplantısı öncesi araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 19.07.2023 10:02 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 10:02

2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi PPK toplantısı öncesi araştırılıyor!

2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklanıyor. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takvimi kapsamında tarih belli oldu. Başkan Hafize Gaye Erkan'ın ikince kez başkanlık edeceği toplantıdan çıkacak karar merakla bekleniyor. Merkez Bankası faiz beklentisi anket sonuçları ile gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15'e yükselmişti. Yeni TCMB faizi için gözler toplantıda. Peki, 2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, tüm merak edilenler…

2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi PPK toplantısı öncesi araştırılıyor!

Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde araştırılıyor. Yerel piyasalarda etkili olacak ve ekonomide birçok kalemi etkileyecek karar için araştırmalar hız kazandı. Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ay açıklanan karara odaklandı. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak sorularına yanıt aranıyor. Geçtiğimiz ay faiz artırımına giden PPK, yeni toplantıyı bekliyor. Peki, 2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte, son veriler

2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi PPK toplantısı öncesi araştırılıyor!

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde 650 baz puanlık artışa yüzde 15 seviyesine çekti. Bu faiz artırımı Mart 2021'den beri ilk faiz artışı oldu.

TCMB, Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantısında haftalık gösterge repo faizini %15 seviyesine yükseltti. Kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada, parasal sıkılaşma sürecinin başladığı belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi PPK toplantısı öncesi araştırılıyor!

MERKEZ BANKASI TEMMUZ FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. Açıklama saat 14.00'de yapılacak.

2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi PPK toplantısı öncesi araştırılıyor!

"Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliği artacaktır. Bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir." denildi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 8,50'den yüzde 15'e yükseltildi. Ekonomistlerin tahmini 350 baz puan ile 1150 baz puan faiz artırımı arasında şekillenmişti.

2023 Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? TCMB Merkez Bankası faiz beklentisi PPK toplantısı öncesi araştırılıyor!

TCMB MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TAKVİMİ 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

SON DAKİKA