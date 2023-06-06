Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:34

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Haziran 2023 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinden sonraki ilk faiz kararı olan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası haziran ayı faiz kararı açıklanacak. Yeni Merkez Bankası Başkanı beklenirken, son toplantılarda faizin sabit tutulması kararı alındı. Bu noktada Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur sorusu merak ediliyor. Mayıs ayında faizler sabit kalırken, toplantı merak edilmekte. İşte konu TCMB faiz kararı hakkında detaylar