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Haberler Fotohaber Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Haziran 2023 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?
Giriş Tarihi: 06.06.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 11:34

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Haziran 2023 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinden sonraki ilk faiz kararı olan TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası haziran ayı faiz kararı açıklanacak. Yeni Merkez Bankası Başkanı beklenirken, son toplantılarda faizin sabit tutulması kararı alındı. Bu noktada Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak, karar ne olur sorusu merak ediliyor. Mayıs ayında faizler sabit kalırken, toplantı merak edilmekte. İşte konu TCMB faiz kararı hakkında detaylar

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Haziran 2023 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak, faiz kararı ne olur sorusu gündemdeki yerini koruyor. Nisan ve mayıs aylarında faiz sabit tutulurken, yeni politikayla birlikte faiz artırımı ihtimali kulislerde konuşuluyor. Bu noktada vatandaşlar, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023 sorusuna yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Haziran 2023 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre karar 22 Haziran Perşembe günü kamuoyu ile paylaşılacak.

Kararın aynı gün saat 14.00 gibi duyurulması bekleniyor.

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Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Haziran 2023 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?

MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu mayıs ayı olağan toplantısında politika faizi kararını açıkladı.

TCMB, mayıs ayı politika faizini yüzde 8,50'de tutma kararı aldı. Böylece faiz sabit kaldı.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? Haziran 2023 TCMB PPK Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, faiz kararı ne olur?
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