MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni faiz oranları listesi

Merkez Bankası faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni mevduat faizi oranları en çok merak edilenler arasına girdi. Bankalar mevduat faizleri listelerini teker teker güncelledi. Bu kapsamda mevduat faiz oranları yüzde 47'ye dayanmasıyla 20 yılın zirvesini gördü. Mevduat hesabı, yatırım aracı olarak tüm dikkatleri üzerine çekmesiyle talebi artırdı. Tasarrufunu mevduat hesabı kapsamında değerlendirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faiz getirisi için araştırmaya girdi. İşte mevduat faizleri güncel liste...