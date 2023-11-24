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Haberler Fotohaber MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni faiz oranları listesi
Giriş Tarihi: 24.11.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 16:43

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni faiz oranları listesi

Merkez Bankası faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 40'a yükseltti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni mevduat faizi oranları en çok merak edilenler arasına girdi. Bankalar mevduat faizleri listelerini teker teker güncelledi. Bu kapsamda mevduat faiz oranları yüzde 47'ye dayanmasıyla 20 yılın zirvesini gördü. Mevduat hesabı, yatırım aracı olarak tüm dikkatleri üzerine çekmesiyle talebi artırdı. Tasarrufunu mevduat hesabı kapsamında değerlendirmek isteyen vatandaşlar en yüksek faiz getirisi için araştırmaya girdi. İşte mevduat faizleri güncel liste...

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni faiz oranları listesi

Mevduat faiz oranları, Merkez Bankası faiz kararı sonrası 20 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla rekor seviyelere ulaştı. Böylelikle tasarrufunu artırmak isteyen vatandaşlar için mevduat hesabı öne çıkan yatırım araçları arasına girdi. İşte banka banka mevduat faiz oranları güncel liste...

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni faiz oranları listesi

20 YILIN ZİRVESİ

3 aya varan vadeli mevduatlarda ortalama faiz yüzde 46,25 seviyesine çıktı. Böylelikle bu vadeli mevduatlarda 20 yılın en yüksek faizi kaydedildi.

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MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni faiz oranları listesi

İşte banka banka faiz oranları...

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 47

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni faiz oranları listesi

ODEA

Faiz oranı: Yüzde 45

MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: 20 yılın zirvesi! Merkez Bankası faiz kararı sonrası yeni faiz oranları listesi

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 44

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