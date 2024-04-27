Mevsimlik tarım işçileri için yeni karar!

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden başka illere gidenlerin ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları barınma, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan genelgede, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde, eğitim ve sosyal faaliyetleri ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, bulunduğu iklim şartlarına uyumlu, fonksiyonel, prefabrik, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli altyapı ve üstyapısı bulunan ve ortak kullanım alanlarının oluşturulması valiliklerin koordinesinde gerçekleştirilecek. Genelgede, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerin sağlık hizmetleri için yapılan yeni düzenlemede işçilerin ve ailelerinin aşılamalarının takibi, bulaşıcı hastalık, kanser, verem taramaları ile kronik hastalık tarama ve izlemlerine yönlendirmeye ilişkin faaliyetler periyodik olarak yürütülecek.

Ayrıca mevsimlik tarım işçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde ise yeterli sayıda sağlık personelinin istihdam edileceği belirtildi.