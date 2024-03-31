Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emlak vergisi için örnek hesaplama! İşte tüm detaylar...

Türkiye sınırları içerisinde taşınmazı bulunan herkes emlak vergisini ödemekle yükümlü. Bu yıl, 2023 yılında mevcut gayrimenkulü bulunanlarla 2023 yılında yeni bir gayrimenkul satın alanlar emlak vergisi ödeyecek. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar ise bu yıla ait olan verginin tamamını ödeyecek. Önümüzdeki yıl ödeme yapmayacak. Peki bu yıl ödenecek vergi nasıl hesaplanacak? Kimler ödeme yapacak, kimler muaf olacak? Merak edilen tüm detayları Seda Tabak kaleme aldı.