Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
11:48
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emlak vergisi için örnek hesaplama! İşte tüm detaylar...
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibariyle başladı. Türkiye'de konutu olan herkesin ödeyeceği emlak vergisi için örnek hesaplama tablosu belli oldu. Vatandaşlar ise "Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? Belediyeye bildirmek zorunlu mu? Şehir farklı oluyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...