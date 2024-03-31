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Haberler Fotohaber Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emlak vergisi için örnek hesaplama! İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 31.03.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024 11:48

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emlak vergisi için örnek hesaplama! İşte tüm detaylar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibariyle başladı. Türkiye'de konutu olan herkesin ödeyeceği emlak vergisi için örnek hesaplama tablosu belli oldu. Vatandaşlar ise "Kimler vergiden muaf? Ödemeler nereye yapılacak? Belediyeye bildirmek zorunlu mu? Şehir farklı oluyor mu?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar...

SEDA TABAK
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emlak vergisi için örnek hesaplama! İşte tüm detaylar...

Milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisinde 2024 yılının ilk taksit ödeme dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. Ödemeler 31 Mayıs'a kadar devam edecek. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayı boyunca yapılacak. İsteyen iki taksiti peşin olarak ödeyebiliyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emlak vergisi için örnek hesaplama! İşte tüm detaylar...

Türkiye sınırları içerisinde taşınmazı bulunan herkes emlak vergisini ödemekle yükümlü. Bu yıl, 2023 yılında mevcut gayrimenkulü bulunanlarla 2023 yılında yeni bir gayrimenkul satın alanlar emlak vergisi ödeyecek. Bu yıl gayrimenkulünü elden çıkaranlar ise bu yıla ait olan verginin tamamını ödeyecek. Önümüzdeki yıl ödeme yapmayacak. Peki bu yıl ödenecek vergi nasıl hesaplanacak? Kimler ödeme yapacak, kimler muaf olacak? Merak edilen tüm detayları Seda Tabak kaleme aldı.

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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emlak vergisi için örnek hesaplama! İşte tüm detaylar...

NASIL BELİRLENİYOR?

Emlak Vergisi değeri, belediyelerde 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. 2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 30 Haziran 2021 tarihinden önce tespit edilerek karara bağlanmıştı. İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan yeni değerler üzerinden ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor. 2024 ara yıl olduğundan bu yıl da yeniden değerleme oranının yarısı üzerinden hesap yapılacak. Yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 olarak açıklanmıştı. Buna göre yüzde 29.23 artış olacak.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emlak vergisi için örnek hesaplama! İşte tüm detaylar...

KİMLER VERGİDEN MUAF?

Emlak Vergisi Kanunu'na göre, hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazi, engelli, şehit, dul ve yetimlerin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranları sıfıra iniyor. Hisse ile bile olsa birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için belediyeye dilekçe verilmeli. Muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanlar ise 5 yıl geriye dönük iade alabiliyor.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Emlak vergisi için örnek hesaplama! İşte tüm detaylar...

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Emlak Vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyenler, bu işlemleri bulundukları belediyelerden veya e-Devlet aracılığıyla belediyelerin online hizmetlerinden öğrenebililir. Emlak Vergisi taksitleri gayrimenkulun bağlı bulunduğu belediyeye direkt ödenebilir. Ayrıca E-devlet üzerinden de emlak vergisi online olarak ödenebilir.

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