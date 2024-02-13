O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

"BEYANNAMENİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ GEREKİYOR"

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Yüksel, emlak vergisi veren kimsenin konutu değerli ise ayrıca bu vergiyi de ödemesi gerektiğini belirterek, "Esas işi inşaat olan müteahhitlerin bu işler sebebiyle kendisine düşen daireler elindeyse, henüz satmamış veya kiralamamışsa beyan etmeyecek. Ancak el değiştirdiğinde vergiye tabi olacaktır." şeklinde konuştu.

Beyannamenin belediyelere değil Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine verilmesi gerektiğini dile getiren Yüksel, şu bilgileri verdi:

"Beyanname internet ortamında verilebilmektedir. Vergi peşin ödenebileceği gibi, 29 Şubat ve 31 Ağustos'a kadar iki eşit taksitte de ödenebilir. Bu değerlerde bir daireyi beyan dönemi olan 2024 yılı Şubat ayından sonra satın alan ya da elde eden kimse gelecek yıl beyanname verecektir. Beyanname verilmesi ya da verginin ödenmesinin hatırlatılması idare tarafından yapılmayacaktır. Beyanname hazırlanırken, belediyenin o sokaktaki binalar için verdiği emlak vergisi değeri baz alınacaktır."

Yüksel, 2022 yılında beyanname vermeyen ve 2023 içinde vergi bakımından cezalı duruma düşen kişilerin pişmanlık uygulamasıyla cezalardan kısmi indirim yaparak vergi idaresi ile uzlaşabildiğini anlattı.