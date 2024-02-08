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Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 12:13

Ocak rakamları belli oldu! 2 elektrikli arabadan biri Togg...

Türkiye'de ocak ayına ilişkin elektrikli otomobil satış rakamları belli oldu. Togg zirvede yer alırken markayı Mercedes-Benz ikincilikle, BMW üçüncülükle takip etti. İşte satış rakamları...

AA
Ocak rakamları belli oldu! 2 elektrikli arabadan biri Togg...

Türkiye'de "tam elektrikli" otomobil satışlarının toplam pazardaki payı ocak ayında yüzde 5,5 olurken, Togg'un kendi kategorisindeki pazar payı yüzde 45,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ocak rakamları belli oldu! 2 elektrikli arabadan biri Togg...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) derlenen verilere göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu. Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti.

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Ocak rakamları belli oldu! 2 elektrikli arabadan biri Togg...

HİBRİT SATIŞLARI DİZELİ GEÇTİ

Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 41 bin 212 satışla birinci, hibrit otomobiller ise 10 bin 260 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satışları 8 bin 55, otogazlı otomobil satışları da 541 adet olarak kayıtlara geçti. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 3 bin 542 oldu.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış rakamı 3 bin 973'e yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Ocak rakamları belli oldu! 2 elektrikli arabadan biri Togg...

TAM ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA YÜZDE 401'LİK ARTIŞ

Geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre benzinli otomobil satışlarında yüzde 61,2, dizellerde yüzde 60,6 artış yaşanırken, otogazlı otomobil satışları yüzde 58,5 azaldı.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 136,7 ve tam elektrikli otomobil satışları da yüzde 401 artış kaydetti.

Ocak rakamları belli oldu! 2 elektrikli arabadan biri Togg...

TAM ELEKTRİKLİNİN PAZAR PAYI YÜZDE 5,5 OLDU

Geçen yılın ocak ayında yüzde 68,6 olan benzinli otomobillerin satışlardaki payı, bu senenin aynı döneminde yüzde 64,4'e geriledi. Söz konusu dönemde dizel otomobillerin payı yüzde 13,5'ten yüzde 12,6'ya, otogazlıların payı ise yüzde 3,5'ten yüzde 0,8'e geriledi.

Söz konusu dönemde toplam satışlardan alınan pay tam elektrikli otomobillerde yüzde 1,9'dan yüzde 5,5'e; hibritlerde yüzde 11,6'dan yüzde 16'ya yükseldi. Tam elektrikli, uzatılmış menzil elektrikli ve hibrit olarak ele alındığında, toplam pazarın yüzde 22,2'sinin elektrifikasyona sahip araçlardan oluştuğu görüldü.

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