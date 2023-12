ÖĞRENCİ KDK'YA BAŞVURDU

KDK, çift ana dal öğrenimiyle ilgili mağduriyet yaşadığını belirten üniversite öğrencisinin başvurusunu değerlendirdi. Kamu yönetimi bölümü öğrencisi olan başvurucu, aynı zamanda hukuk fakültesinde çift ana dal öğrencisiyken ilgili mevzuatta, 'Genel not ortalaması 2'nci kez 100 üzerinden 70'in altına düşen öğrencinin 2'nci ana dal diploma programından kaydı silinir' hükmünden hareketle kaydının silindiğini bildirdi.

Çift ana dal eğitiminin sonlandırılmasına itiraz ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini belirten öğrenci, konuya ilişkin Türkiye çapındaki üniversitelerin farklı uygulamalarının olduğunu, bazı üniversitelerde ana dal genel not ortalamasının, bazı üniversitelerde ise 2 bölümün birleştirilmiş genel not ortalamasının dikkate alındığını kaydetti. İlgili maddede kastedilen genel not ortalamasının, öğrenim görülen 2 programın birlikte hesaplandığı genel not ortalaması olarak düşünülmesi gerektiğini belirten öğrenci, sorunun çözümünü talep etti.