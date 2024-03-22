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Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:39 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:39

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumu personel alımı yapacak! Memur alımı için hangi pozisyonlar açık?

Personel alımı yapacak kurumlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli personel alımı ilanlarının ağırlıkta olduğu listede 18 kamu kurumu sıralandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri en geç Nisan ayı sonuna tekabül ediyor. Peki memur alımı için hangi pozisyonlar açık? Hangi kurumlar işçi alımı yapıyor? Sözleşmeli personel alımı şartları neler? İşte detaylar…

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumu personel alımı yapacak! Memur alımı için hangi pozisyonlar açık?

Memur ve sözleşmeli personel alımı yapacak kurumlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 18 kamu kurumu memur alımı ve sözleşmeli personel alımı yapacak. Kurumların personel alımı başvuru şartları ve tarihleri tek tek sıralandı.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumu personel alımı yapacak! Memur alımı için hangi pozisyonlar açık?

18 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

18 kamu kuruluşu toplamda 1.607 personel alımı yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TBMM, TÜBİTAK, EPDK, TÜRK PATENT, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Ulusal Ajansı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar ve gereken tüm şartlar sıralandı.

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PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumu personel alımı yapacak! Memur alımı için hangi pozisyonlar açık?

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 142 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere 142 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel, taşra ve merkez teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek.

Buna göre, adayların mühendis, avukat, destek ve büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için belirlenmiş bölümlerden mezuniyeti ve ÖSYM tarafından 2022'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) gerekli puanları almış olması gerekiyor.

Adaylar, bugünden itibaren 29 Mart'a kadar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumu personel alımı yapacak! Memur alımı için hangi pozisyonlar açık?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1271 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı yazılı ve sözlü sınavla 1271 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Gelir Uzman Yardımcısı başvuruları, 15 Nisan 2024 Pazartesi günü başlayıp, 25 Nisan 2024 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek.

Giriş sınavının yazılı bölümü 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak.

PERSONEL ALIMI SON DAKİKA: 18 kamu kurumu personel alımı yapacak! Memur alımı için hangi pozisyonlar açık?

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 7 AVRUPA BİRLİĞİ İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 7 (yedi) adet Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular 11 Mart 2024 - 25 Mart 2024 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden "Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" Kariyer Kapısı(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.

Giriş Sınavı yazılı olarak 21 Nisan 2024 Saat 10:00'da Ankara'da yapılacak.

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