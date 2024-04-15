PERSONEL, MEMUR ALIMI SON DAKİKA: 24 kamu kurumu personel alımı yapacak! Başvuru şartları belli oldu

24 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

24 kamu kuruluşu toplamda 3.848 personel alımı yapacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eti Maden, TTK, Türkiye Ulusal Ajansı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, TÜBİTAK, Rekabet Kurumu, İçişleri Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Muş Alparslan Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu,Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, SPK, OGM, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.