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Haberler Fotohaber Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 11:09

Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

Araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı için hafta başında yeni indirim, zam geldi mi merak ediyor. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrolde yön yukarı seyrederken gözler sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çevrildi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Petrol piyasasında neler yaşanıyor? İşte detaylar...

Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları geçen hafta gelen zam ilde değişmişti. Zam sonrası benzin fiyatı yurt genelinde 42 TL'yi aşarken mazot fiyatı da 41 TL'yi aştı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları tarafında yeni indirim, zam var mı merak ediyor.

Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Çin'den gelen makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının jeopolitik riskleri artırmasıyla yükselen BRENT, uluslararası piyasalarda varil başına 86 dolardan işlem görüyor. Morgan Stanley'nin de bulunduğu bankalar, petrol fiyatı tahminlerini yukarı çekerken, Rus rafinerilerine yapılan saldırılar, geçen hafta ham petrol için varil başına 2 ila 3 dolar risk primi ekledi. Söz konusu gelişmeler benzin ve motorin fiyatları tarafına nasıl yansıdı?

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Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 15 Mart'ta 1,53 TL zam gelmişti. Yeni indirim, zam yok.

Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 15 Mart'ta 1,10 TL zam gemişti. Yeni indirim, zam yok.

Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar? İşte il il tablolar:

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