Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları yükselişini sürdürüyor. Çin'den gelen makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının jeopolitik riskleri artırmasıyla yükselen BRENT, uluslararası piyasalarda varil başına 86 dolardan işlem görüyor. Morgan Stanley'nin de bulunduğu bankalar, petrol fiyatı tahminlerini yukarı çekerken, Rus rafinerilerine yapılan saldırılar, geçen hafta ham petrol için varil başına 2 ila 3 dolar risk primi ekledi. Söz konusu gelişmeler benzin ve motorin fiyatları tarafına nasıl yansıdı?