Giriş Tarihi: 18.03.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
11:09
Petrol 2 gelişmeyle yükseldi! Akaryakıt fiyatları değişti mi? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
Araç sahipleri benzin ve mazot fiyatı için hafta başında yeni indirim, zam geldi mi merak ediyor. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrolde yön yukarı seyrederken gözler sektör temsilcilerinden gelecek haberlere çevrildi. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar? Petrol piyasasında neler yaşanıyor? İşte detaylar...