Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bu akşam piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu için Türkiye'nin CDS primi, TCMB rezervleri ve net portföy girişinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle not görünümünde iyileştirme beklentisi oluştu. Konuyu köşesinde ele alan Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör de Moody's'in Türkiye'nin not görünümünde artışa gitmesi durumunda buna şaşırılmaması gerektiğini belirtti.