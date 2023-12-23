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Haberler Fotohaber Prim borcu olan GSS'liler dikkat! Süre uzatıldı
Giriş Tarihi: 23.12.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 23.12.2023 15:17

Prim borcu olan GSS'liler dikkat! Süre uzatıldı

Prim borcu olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanma süreleri uzatıldı.

Prim borcu olan GSS’liler dikkat! Süre uzatıldı

Prim borcu olan GSS'lilerin devlete bağlı sağlık kuruluşlarından yararlanabilme süresi bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre uzatıldı.

Prim borcu olan GSS’liler dikkat! Süre uzatıldı

SÜRE UZATILDI

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.

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Prim borcu olan GSS’liler dikkat! Süre uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Prim borcu olan GSS’liler dikkat! Süre uzatıldı

Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.

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