Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı! Vatandaşlar karardan memnun

KOLAYLIKLA GÖRÜLEBİLİR VE OKUNABİLİR ŞEKİLDE ASILMALI

Yönetmeliğe göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.