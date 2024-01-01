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Giriş Tarihi: 01.01.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 16:13

Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı! Vatandaşlar karardan memnun

Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı. Çoğu işletmenin karara uyarak giriş kapısına, menüsünü fiyat listesiyle birlikte astığı görüldü. Vatandaşlar, "Herkesin bir alım gücü var, kesinlikle iyi oldu", "Zor durumda kalmamak adına güzel bir uygulama olmuş. Çok iyi düşünülmüş" gibi ifadeler kullanarak uygulamayı memnuniyetle karşıladı.

Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı! Vatandaşlar karardan memnun

Ticaret Bakanlığının yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koymasına ilişkin düzenlemesi, bugün yürürlüğe girdi.

Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı! Vatandaşlar karardan memnun

RESTORAN VE KAFELERDE FİYAT LİSTESİ ZORUNLULUĞU BAŞLADI

Bakanlığın, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı.

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Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı! Vatandaşlar karardan memnun

Yeni yılın ilk günü itibariyle lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu hale geldi.

Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı! Vatandaşlar karardan memnun

KOLAYLIKLA GÖRÜLEBİLİR VE OKUNABİLİR ŞEKİLDE ASILMALI

Yönetmeliğe göre, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu iş yerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan yerlerde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılacak, takılacak veya konulacak.

Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı! Vatandaşlar karardan memnun

BAZI İŞ YERLERİNDE FİYAT LİSTESİ ASILMADIĞI GÖRÜLDÜ

Çoğu işletme karara uyarken bazı iş yerlerinde ise fiyat bilgisinin yer almadığı görüldü. Öte yandan vatandaşlar uygulamanın yerinde olduğunu söylerken, bazı işletmeciler ise işlerinin yarı yarıya düştüğünü belirtti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle yeme içme sektöründe hizmet veren işletmelerin bugün itibariyle kapıda ve masalarda fiyat listesini belirtmesi zorunlu hale geldi. Çoğu işletmenin bu karara uyarak giriş kapısına, menüsünü fiyat listesiyle birlikte belirttiği görülüyor. Ancak bazı iş yerlerinde, listede fiyat bilgisine yer verilmemesi dikkat çekti.

Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını dile getirirken bazı işletmeler, fiyat listesinin belirtilmesiyle işlerinde düşüş görüldüğünü söyledi.

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