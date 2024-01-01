Giriş Tarihi: 01.01.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
16:13
Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı! Vatandaşlar karardan memnun
Restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı. Çoğu işletmenin karara uyarak giriş kapısına, menüsünü fiyat listesiyle birlikte astığı görüldü. Vatandaşlar, "Herkesin bir alım gücü var, kesinlikle iyi oldu", "Zor durumda kalmamak adına güzel bir uygulama olmuş. Çok iyi düşünülmüş" gibi ifadeler kullanarak uygulamayı memnuniyetle karşıladı.