SEÇİM ÖNCESİ GAZA BASTILAR!

Bu kadar mı? Olur mu, hiç…



Bir diğeri profesör… Hem de YouTuber… Canlı yayınlar açıp abonelerinden para topluyor. Oralarda ne anlatıyor bilmiyorum. Ama sosyal medyada her gün algı yapıyor. Ötekisi analist… Bir finans YouTube kanalı var. Hatırlıyorum, eskiden epeyce hükümete yanaşmaya çalıştı. Ekmek çıkmayınca muhalif oldu. Her gün dolar, altın analizi yapıyor. Tutsun tutmasın önemli değil… O da milleti galeyana getirmekte baş rollerde… Bir başkası da kendini 'Chief Economist', 'Analyst', 'Trader Coach' olarak tanımlıyor. O da her gün 'döviz uçuyor, euro kaçıyor' videoları yayınlıyor. Asıl benim en çok şaşırdığım bir tanesi var ki, gazetecilik yıllarından tanırım kendisini… O da yandaş medyadaydı, işsiz kalınca kendine YouTube açtı. Her seçim öncesinde başlıyor tahminlere… Söyledikleri çıksın çıkmasın umruna da takmıyor. Nasılsa kitle yiyor!