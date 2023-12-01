Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:31

Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, borsa işlem tarihi açıklandı mı?

Şeker Yatırım halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre üç yeni şirkette talep toplama bugün tamamlanıyor. Bu hafta en çok araştırılanlar arasında yer alan ve kurucu ortağı Şekerbank olan şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı ile 367.5 milyon TL'lik halka arz gerçekleşiyor. Bist kodu SKYMD olan şirkete ilgi yoğun. Peki; Şeker Yatırım kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, 2023 Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?