Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, borsa işlem tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:31

Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, borsa işlem tarihi açıklandı mı?

Şeker Yatırım halka arz sonuçları için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bültenine göre üç yeni şirkette talep toplama bugün tamamlanıyor. Bu hafta en çok araştırılanlar arasında yer alan ve kurucu ortağı Şekerbank olan şirketin hisse fiyatı, dağıtım şekli, lot payı ile 367.5 milyon TL'lik halka arz gerçekleşiyor. Bist kodu SKYMD olan şirkete ilgi yoğun. Peki; Şeker Yatırım kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, 2023 Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, borsa işlem tarihi açıklandı mı?

Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak yatırımcıların gündeminde. SPK bilgilerine göre SKYMD koduyla halka açılan şirketin borsa işlem tarihi sorgulanıyor. 52 milyondan fazla lot dağıtan Şeker Yatırım kaç lot verir sorusu en çok araştırılanlar arasında. Peki; Şeker Yatırım halka arz borsada ne zaman işlem görecek, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu? İşte, ayrıntılar.

Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, borsa işlem tarihi açıklandı mı?

3 YENİ ŞİRKET HALKA ARZ OLDU!

0 Kasım tarihinde Çates Elektrik Üretim A.Ş. ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.halka arz olacak.

SPK başvurusu onaylanan üç şirkette detaylar belli oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, borsa işlem tarihi açıklandı mı?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SON GÜN!

Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arzında 2 gün talep toplanacak. 30 Kasım itibarıyla alınmaya başlanan talepler 1 Aralık itibarıyla son bulacak.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket SKYMD borsa kodu ile işlem görecek.

Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, borsa işlem tarihi açıklandı mı?

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA, FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Halka arz tarihi: 30 Kasım-1 Aralık 2023

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 52,500,000

Hisse Fiyatı: 7 TL

Bist Kodu: SKYMD

Halka Arz Büyüklüğü: 367,5 milyon TL

Yıldız Pazar'da işlem görecek Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz yüzde 33,87 halka açıklık oranı ile dikkat çekiyor. Şirket ve Şekerbank ortaklığında talepler alınacak.

Şeker Yatırım halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? SKYMD Şeker Yatırım kaç lot verir, borsa işlem tarihi açıklandı mı?

ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

DAĞITILACAK PAY MİKTARI (OLASI)

- 2.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (175 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 21 Lot (147 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (126 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 16 Lot (112 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 14 Lot (98 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (91 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (84 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (77 TL).

SON DAKİKA