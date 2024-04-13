Giriş Tarihi: 13.04.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
11:55
Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber olaylara müdahale mücadelesinde Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 2024 yılı ilk 3 ayında ise 37 bin 600'e yakın saldırı tespit edilip erişim engeli getirildi. Ancak siber güvenlik açısından burası yeter, burası tamam deme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.