Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda

"7 BİN 750 SİBER GÜVENLİK UZMANI ÜLKEMİZİN SİBER SAHASINI KORUYOR"



Uraloğlu, kritik sektörlerde, SOME ile kurumlar bünyesinde Kurumsal SOME'ler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe yönelik organizasyonun şekillenmesinin sağlandığını işaret ederek, "2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla, USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 268 adet Kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 750 siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir" dedi.