Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda

İLK 3 AYDA SİBER SALDIRI SAYISI 37 BİN 600'E ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, "Her geçen yıl giderek artan ve 2022 yılında 72 bin 209 olan Oltalama Saldırıları sayısı 2023 yılında 105 binin üzerine çıktı. Bu yılın sadece ilk üç ayında ise siber saldırı sayısı 37 bin 600'e ulaştı" dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Siber Güvenlik İstatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM'un ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek, siber tehditleri önlem amacıyla faaliyetler yürüttüğünü belirten Uraloğlu, siber olaylara müdahalede ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması amacıyla önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.