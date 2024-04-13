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Haberler Fotohaber Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda
Giriş Tarihi: 13.04.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 11:55

Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber olaylara müdahale mücadelesinde Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından 2024 yılı ilk 3 ayında ise 37 bin 600'e yakın saldırı tespit edilip erişim engeli getirildi. Ancak siber güvenlik açısından burası yeter, burası tamam deme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt içinde tespiti yapılan zararlı adres bağlantılarının tespitinde vakit kaybetmeksizin Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına iletildiğini belirtti.

Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda

İLK 3 AYDA SİBER SALDIRI SAYISI 37 BİN 600'E ULAŞTI

Bakan Uraloğlu, "Her geçen yıl giderek artan ve 2022 yılında 72 bin 209 olan Oltalama Saldırıları sayısı 2023 yılında 105 binin üzerine çıktı. Bu yılın sadece ilk üç ayında ise siber saldırı sayısı 37 bin 600'e ulaştı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) Siber Güvenlik İstatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren USOM'un ülke genelinde siber güvenlik anlayışını geliştirmek, siber tehditleri önlem amacıyla faaliyetler yürüttüğünü belirten Uraloğlu, siber olaylara müdahalede ulusal güvenlik ve koordinasyonun sağlanması amacıyla önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade etti.

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Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda

"7 BİN 750 SİBER GÜVENLİK UZMANI ÜLKEMİZİN SİBER SAHASINI KORUYOR"

Uraloğlu, kritik sektörlerde, SOME ile kurumlar bünyesinde Kurumsal SOME'ler kurularak teknik seviyede ulusal siber güvenliğe yönelik organizasyonun şekillenmesinin sağlandığını işaret ederek, "2024 yılı Mart ayı sonu itibarıyla, USOM koordinasyonunda görev yapan 14 adet sektörel SOME ve 2 bin 268 adet Kurumsal SOME ile buralarda görev yapan 7 bin 750 siber güvenlik uzmanı ülkemizin siber sahasının korunmasına yönelik çalışmaları gerçekleştirmektedir" dedi.

Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda

"OLTALAMA SALDIRISI İLE KULLANICI BİLGİLERİNE ERİŞMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bakan Uraloğlu, internetin gündelik hayatın bir vazgeçilmezi olduğunu, mobil cihazlar sayesinde her an her yerde internete ulaşımın insan hayatına büyük kolaylıklar getirdiğini söyledi. Uraloğlu, internet ile birlikte gelen Siber Saldırılar ile normal yollarla elde edilemeyecek bilgilerin ele geçirilmeye çalışıldığını, internetin ilk yıllarından bu yana günümüze kadar varlığını devam ettiren Oltalama saldırılarının internet kullanıcılarına ciddi zararlar verme potansiyelinin olduğunun altını çizdi. Oltalama saldırılarının kullanıcılara yanıltıcı e posta veya web siteleri aracılığıyla farklı şekillerde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, "Ülkemizin maruz kaldığı ortalama saldırıları E-Posta ile, İnternet tarayıcılarındaki aramalar ile, Sosyal medyada paylaşımları ile, Kısa mesaj ile, Telefon aramaları ile, yapılmaktadır" diye konuştu.

Siber saldırılara geçit verilmedi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Mücadelede Türkiye çok iyi bir konumda

"2023 YILINDA 105 BİN ZARARLI BAĞLANTI ENGELLENDİ"

Sürdürülen çalışmalar ile ülkemizdeki kritik kurum ve kuruluşların tehditler ve zaafiyetlere karşı uyarılarak ilgililerce gerekli önlemlerin alınmasının amaçlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, USOM çalışmaları kapsamında, Oltalama, Bankacılık Oltalama, Zararlı Yazılım ve Siber Saldırı başlıkları altında 330 binin üzerinde zararlı bağlantı tespit edilerek kontrollerinin yapıldığını ve altyapı seviyesinde erişim engeli getirildiğinin altını çizdi. Her geçen yıl artarak devam eden bu saldırılar karşısında önlemlerin hızlı bir şekilde alındığını dile getiren Uraloğlu, "Her geçen yıl giderek artan Oltalama Saldırıları sayısı 2022 yılında 72 bin 209 iken 2023 yılında 105 binin üzerine çıktı. USOM tarafından 2024 yılı ilk 3 ayında ise 37 bin 600'e yakın saldırı tespit edilip erişim engeli getirildi. Ancak siber güvenlik açısından burası yeter, burası tamam deme lüksümüz yok" ifadelerini kullandı.

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