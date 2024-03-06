Son aşamaya gelindi! Türkiye dünyada sayılı ülkelerden olacak: Donanmanın ’Hava savunma sistemi’ millileşiyor...

DÜNYADAKİ SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK

HİSAR-D RF füzesinin de sisteme entegrasyonu ile Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak.

İlerleyen süreçlerde üs ve liman korunması için karada konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.