Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
12:05
Son aşamaya gelindi! Türkiye dünyada sayılı ülkelerden olacak: Donanmanın 'Hava savunma sistemi' millileşiyor...
Yurt dışına bağımlılık oluşturan, temin edilemeyen, temininde güçlükler yaşanan ürünleri birer birer millileştiren Türk savunma sanayisi, Türk donanmasına "milli hava savunma" yeteneği kazandıracak olan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nde de (MİDLAS) sona yaklaştı. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegrasyonu tamamlanan MİDLAS, kısa süre içinde gemiden ilk atışını gerçekleştirecek.