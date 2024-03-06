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Haberler Fotohaber Son aşamaya gelindi! Türkiye dünyada sayılı ülkelerden olacak: Donanmanın 'Hava savunma sistemi' millileşiyor...
Giriş Tarihi: 06.03.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 12:05

Son aşamaya gelindi! Türkiye dünyada sayılı ülkelerden olacak: Donanmanın 'Hava savunma sistemi' millileşiyor...

Yurt dışına bağımlılık oluşturan, temin edilemeyen, temininde güçlükler yaşanan ürünleri birer birer millileştiren Türk savunma sanayisi, Türk donanmasına "milli hava savunma" yeteneği kazandıracak olan Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nde de (MİDLAS) sona yaklaştı. Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegrasyonu tamamlanan MİDLAS, kısa süre içinde gemiden ilk atışını gerçekleştirecek.

Son aşamaya gelindi! Türkiye dünyada sayılı ülkelerden olacak: Donanmanın ’Hava savunma sistemi’ millileşiyor...

Roketsan, 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) MİDLAS'ın farklı füzelerle kullanımını gösteren maketi sergiledi.

Son aşamaya gelindi! Türkiye dünyada sayılı ülkelerden olacak: Donanmanın ’Hava savunma sistemi’ millileşiyor...

"FİNAL AŞAMASINA GELİNDİ"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Mayıs 2020 itibarıyla başlatılan "Dikey Atım Lançer Sistemi Projesi"nde sona gelindi.

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Son aşamaya gelindi! Türkiye dünyada sayılı ülkelerden olacak: Donanmanın ’Hava savunma sistemi’ millileşiyor...

İLK MİLLİ FIRKATEYN TCG İSTANBUL'A ENTEGRASYONU TAMAMLANDI

Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegrasyonu tamamlanan MİDLAS, kısa süre içinde gemiden ilk atışını gerçekleştirecek. Son hazırlıkları yapılan atış testi sonrasında MİDLAS'ın operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Böylece yurt dışına bağımlılık oluşturan, temin edilemeyen, temininde güçlükler yaşanan bir savunma sanayisi ürünü daha millileştirilmiş olacak.

Son aşamaya gelindi! Türkiye dünyada sayılı ülkelerden olacak: Donanmanın ’Hava savunma sistemi’ millileşiyor...

İLK ATIŞ TESTİNDE HİSAR FÜZESİ BAŞARIYLA ATEŞLENMİŞTİ

Savaş gemilerinden ateşlenecek hava savunma sistemlerinin temellini oluşturacak MİDLAS ile yapılan ilk atış testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlenmişti.

İlk etapta HİSAR-D RF füzesi kullanılarak Türk Deniz Kuvvetleri platformlarına MİDLAS ile hava savunma yeteneği kazandırılacak. Devamında ise SİPER Blok-1, ATMACA ve diğer milli füzeler de MİDLAS'a entegre edilecek. Böylece Türk donanması platformlarında birçok savunma ve taarruz mühimmatı kullanılabilir hale gelecek.

Son aşamaya gelindi! Türkiye dünyada sayılı ülkelerden olacak: Donanmanın ’Hava savunma sistemi’ millileşiyor...

DÜNYADAKİ SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK

HİSAR-D RF füzesinin de sisteme entegrasyonu ile Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak.

İlerleyen süreçlerde üs ve liman korunması için karada konuşlu versiyonlar üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

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