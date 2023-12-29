SON DAKİKA: 2024 bedelli askerlik ücreti için hesaplar belli oldu! Bedelli askerlik kaç TL? 180 bin lirayı...

Giriş Tarihi: 29.12.2023 19:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
19:22
Son dakika haberi: Bedelli askerlik ücreti her yıl 2 kez memur zammı ile belirleniyor. Yıl sonu yaklaşırken '2024 Bedelli askerli ücreti belli oldu mu' sorusuyla araştırmalar hızlandı. Bedelli askerlik başvuruları ister e-Devlet üzerinden ister askerlik şubelerinden gerçekleştiriliyor. Bedelli askerlik için başvurusunu gerçekleştirenler için ödeme süreci başlıyor. Peki 2023 bedelli askerli ücreti ne kadar, kaç lira olacak? Bedelli askerlik zammı yüzde kaç? Milyonların merak ettiği hesaplar belli oldu.