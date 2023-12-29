SON DAKİKA: 2024 bedelli askerlik ücreti için hesaplar belli oldu! Bedelli askerlik kaç TL? 180 bin lirayı...

MEMUR ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre memur zammı yüzde 45 oldu. Aralık ayı enflasyon verisi sonrası memur zammı 2024 kesinleşecek. Merkez Bankası'nın yüzde 65'lik yıllık enflasyon tahminine göre yapılan hesaplarda 6 aylık enflasyon yüzde 37,76 olurken, memur zammı da enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil yüzde 49,46 oldu.

Memurlar 2023 Temmuz döneminde yüzde 17,55+8077 TL seyyanen zam aldı. Dolayısıyla o dönemde memur maaş zammı katsayısı yüzde 17,55 olarak uygulandı.