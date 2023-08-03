SON DAKİKA: Bakan Bolat yeni rekoru duyurdu! 20 milyar doları aştı

TİCARET BAKANLIĞI FAALİYETLERİ
"Türkiye Yüzyılı"na Ticaret Bakanlığı olarak mevcut olanın ötesinde yepyeni hedefler ve politikalar ile giriyoruz.
Tüm gayretlerimizi, ülkemizi, anılan vizyon kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaştırmak için sarf ediyoruz.
Bu kapsamda 2028 yılında; mal ihracatımızı 400 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 200 milyar dolara, küresel mal ihracatında ülkemizin payını %1,2'ye, KOBİ'lerin ihracattaki payını %40'a, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatımızın payını %50'ye ve genel ihracatımız içinde e-ihracatın payını %10'a çıkarmayı hedefliyoruz.
Söz konusu hedeflere ulaşmak için, yeni dönemle birlikte birçok yeni politikayı hayata geçirirken, ihracatçılarımızın özellikle finansmana erişimde karşılaştıkları sorunlarına çözüm bulmak adına çalışmalarımıza hız verdik.
Bu doğrultuda, halihazırda çalışmalarına başladığımız "2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu" kapsamında, geçtiğimiz günlerde, TİM, İhracatçı Birliklerimiz ve Sektör Kurullarımızın katıldığı geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirerek çalışmalarımıza başladık.
Bakanlık olarak TİM ve İhracatçı Birliklerimiz ile birlikte 3 aylık yoğun bir mesainin harcanacağı çalışma dönemi sonrasında, her bir sektörümüz için belirlenen hedef ülkelerde, en az 30 tanıtım ve pazarlama projesini hazırlamış olacağız.
Projeler kapsamında, heyet, fuar, B2B, Ur-Ge ve Hi-ser destekleri, medya tanıtım faaliyetleri, roadshow, sektörel dergi, tadım aktivitesi, konferans, sosyal medya, influencer, dizi Film oyuncularımızın halk buluşması vb. faaliyetlerden oluşan, her bir sektörün kendi dinamiğine uygun olarak belirlenen pazarlama karmasını hayata geçirerek Türk ihraç ürünlerimiz için yoğun bir tanıtım kampanyasını başlatacağız.
Diğer taraftan, sürdürülebilir ihracatı sağlamak adına Bakanlık olarak önem verdiğimiz pazar çeşitliliği politikamız doğrultusunda, geçen yıl kamuoyuyla paylaştığımız "Uzak Ülkeler Strateji"mizi proaktif bir şekilde yürütüyoruz.
Ülkemize ortalama mesafesi 8.500 km olan 18 ülkeye yönelik ihracatımızı artırmak amacıyla, ihracatçılarımızın Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya, belirlenen ülkeler ile ticari ve ekonomik iş birliğini artırmaya devam edecek, fuar katılımı, ticaret heyetleri, ikili anlaşma ve tanıtım faaliyetlerini daha da yoğunlaştıracağız.
Bunun yanı sıra, yeni dönemle birlikte uygulamaya koyduğumuz "İslam Ülkeleri İhracat Geliştirme Strateji"miz doğrultusunda, İslam ülkelerinin ihracatımızdaki %26'lık payının 2028 yılında %30'a yükselmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, her bir ülkenin pazar yapısını inceleyerek potansiyel sektör ve ürün belirleme çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz.
Aynı zamanda ticari diplomasi faaliyetlerimize de tüm gücümüzle ara vermeden devam ediyoruz.
Bu doğrultuda, 17-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Körfez Ülkelerine gerçekleştirilen program kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikili temaslar gerçekleştirdik, ayrıca, Cezayirli muhataplarımızla görüştük.
Yine yakın günlerde Mısır ve Azerbaycanlı muhatap Bakanlarla dış ticaretimizin geliştirilmesi kapsamında görüşmelerde bulunduk.
Temaslarımız neticesinde, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığımız Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları (TEOA)'nın iç onay süreçlerinin hızlı bir şekilde tamamlanarak yürürlüğe girmesini hedefliyoruz.