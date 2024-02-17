Giriş Tarihi: 17.02.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
10:21
SON DAKİKA: Bakan Göktaş duyurdu: 4,2 milyar liralık ödeme hesaplara yatmaya başladı
Son dakika haberi...Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım aylığı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. 2023'te 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptıklarını hatırlatan Göktaş, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık" dedi.