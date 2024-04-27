SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması

BAKAN IŞIKHAN 1 MAYIS TARTIŞMALARINA CEVAP VERDİ

Tüm emekçilerin 1 Mayıs'ını kutlayan Işıkhan, "Geçmişte yaşanan bazı olaylar toplumda olumsuz çağrılara yol açmasına neden olmuş olabilir. Ancak biz iktidara geldikten sonra bu olumsuz algıyı aşmak ve 1 Mayıs'ı daha pozitif şekilde kutlamak için önemli adımlar attık" dedi.

Bakan Işıkhan, "Maalesef emekçilerle ilgili bir kesimin oluşturduğu bu olumsuz algı 2009 yılında 1 Mayıs'ın Cumhurbaşkanımız tarafından resmi tatil yapılmasıyla ters yüz oldu. Sözde kendilerine emekçi dostu diyenlerin yapamadığını sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. 2010 yılında ise 32 yılının aradan sonra Taksim'i tekrar kutlamalara açan sayın Cumhurbaşkanımız oldu. 1 Mayıs'ı resmi tatil yapmayı akıllarına getirmeyenler bize emek ve emekçi pozları vermesin. Siyasi amaçlarla emekçileri ve meydanları da kullanmasınlar. Bazı gruplar belli dönemlerde Taksim tartışmaları çıkararak kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Biz Taksim'de 1977 yılında yaşayan acıları unutmuyoruz. Bu vesileyle Taksim'de hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek sert dille konuştu.

1 Mayıs'ta Taksim için bir yasak olmadığını belirten Işıkhan, Türkiye'nin farklı illerinde olduğu gibi İstanbul'un çeşitli yerlerinde de kutlamalara izin verildiğini açıkladı.