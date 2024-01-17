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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan yeni emeklilik sistemi açıklaması: OVP'de devreye alınacak!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 12:53

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan yeni emeklilik sistemi açıklaması: OVP'de devreye alınacak!

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle alakalı bir vaatlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki" açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan yeni emeklilik sistemi açıklaması: OVP’de devreye alınacak!

Son dakika haberi: Yeni emeklilik sistemi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Buna göre OVP'de Bağ-Kur'dan emeklilik ile ilgili prim sayısı SSK ile eşitlenecek. Öte yandan ev kadınlarına da prim desteği verilecek.

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan yeni emeklilik sistemi açıklaması: OVP’de devreye alınacak!

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ OVP İLE DEVREYE GİRECEK

Yeni emeklilik sistemi geliyor. Buna göre emekli olmak için Bağ-Kur prim sayısı 9000 günden 7200 güne düşürülerek SSK'larla eşitlenecek. Öte yandan ev kadınlarına emeklilik için devlet prim desteği verecek.

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SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan yeni emeklilik sistemi açıklaması: OVP’de devreye alınacak!

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılan iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını belirten Işıkhan, "Çok güzel bir yıla girdik." diye konuştu.

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan yeni emeklilik sistemi açıklaması: OVP’de devreye alınacak!

Bağkur'luların emekli olabilmeleri için doldurmaları gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin bir soruya Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." yanıtını verdi.

Ev kadınlarına verilecek prim desteğiyle ilgili takvimin nasıl işleyeceği sorusu üzerine Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede madde madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: Bakan Işıkhan’dan yeni emeklilik sistemi açıklaması: OVP’de devreye alınacak!

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu koordinasyonunda yapılan iş kanunlarına yönelik toplantının verimli geçtiğini söyleyen Işıkhan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nde politika kurulları çok önemli bir yere sahip. Önemli politika stratejileri geliştiriliyor. 19 kanunla ilgili, işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde..." değerlendirmesinde bulundu.

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