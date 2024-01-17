Giriş Tarihi: 17.01.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
12:53
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan'dan yeni emeklilik sistemi açıklaması: OVP'de devreye alınacak!
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesiyle alakalı bir vaatlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine, "Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki" açıklamasında bulundu.