SON DAKİKA: Bakanlık personel alımı yapacak! Son tarih 4 Şubat...

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından 35 büro personeli ve 27 destek personeli olmak üzere 62 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 'KPPS ŞARTI ARANACAK' Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Bakanlığımızın merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere KPSS puanı baz alınarak; 35 büro personeli, 27 destek personeli olmak üzere toplam 62 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular 24 Ocak 2024 - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır'