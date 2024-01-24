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Giriş Tarihi: 24.01.2024 14:46 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 14:53

SON DAKİKA: Bakanlık personel alımı yapacak! Son tarih 4 Şubat...

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personel alımı yağacağını açıkladı. Bakanlık, 35 büro personeli ve 27 destek personeli olmak üzere 62 sözleşmeli kamu personel alımı yapacak.

SON DAKİKA: Bakanlık personel alımı yapacak! Son tarih 4 Şubat...

Son dakika haberleri...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sosyal medya hesabından 35 büro personeli ve 27 destek personeli olmak üzere 62 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

SON DAKİKA: Bakanlık personel alımı yapacak! Son tarih 4 Şubat...

'KPPS ŞARTI ARANACAK'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere KPSS puanı baz alınarak; 35 büro personeli, 27 destek personeli olmak üzere toplam 62 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular 24 Ocak 2024 - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır"

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