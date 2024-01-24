SON DAKİKA: Bakanlık personel alımı yapacak! Son tarih 4 Şubat...

'KPPS ŞARTI ARANACAK'

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızın merkez teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere KPSS puanı baz alınarak; 35 büro personeli, 27 destek personeli olmak üzere toplam 62 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular 24 Ocak 2024 - 4 Şubat 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır"