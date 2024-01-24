Giriş Tarihi: 24.01.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
11:42
SON DAKİKA: Bakanlıktan fast food işletmelerine denetim! Özellikle o gıda maddesi denetlenecek...
Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla 81 ilde fast food tarzı işletmelerde denetimlere bugün itibariyle başladıklarını belirterek, denetimlerin özellikle fast food tarzı işletmelerde kızartma yağlarına yönelik 81 ilde 10 gün süreceğini açıkladı. İşte detaylar...