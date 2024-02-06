SON DAKİKA: Borsa İstanbul’dan yeni rekor!

DÜN TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK GÜNLÜK KAPANIŞINI YAPTI

Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 9'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazancıyla 8.776,70 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.7784,21 puana taşıdı.