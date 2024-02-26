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Haberler Fotohaber EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: 5 büyük reform geliyor! Erken, 2. emeklilik, prim desteği, ek gösterge, mesai saatleri...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 12:12

EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: 5 büyük reform geliyor! Erken, 2. emeklilik, prim desteği, ek gösterge, mesai saatleri...

Son dakika haberi: Yeni emeklilik sistemi başta olmak üzere çalışma hayatında birçok düzenlemenin yapılacağı dönem başladı. Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar, işçiler, memurlar gibi toplumun hemen her kesimini ilgilendiren değişiklikler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek. Peki neler değişecek? Kimler nasıl yararlanacak? İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: 5 büyük reform geliyor! Erken, 2. emeklilik, prim desteği, ek gösterge, mesai saatleri...

Son dakika haberleri: Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar, işçiler, memurlar gibi toplumun hemen her kesimini ilgilendiren düzenlemeler orta vadede devreye alınacak. Yapılacak düzenlemeler başta emeklilik reformları, 3600 ek gösterge, uzaktan çalışma gibi reformları içeriyor.

EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: 5 büyük reform geliyor! Erken, 2. emeklilik, prim desteği, ek gösterge, mesai saatleri...

ÇALIŞMA HAYATINDA REFORM DÖNEMİ

2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli program kapsamında hayata geçirilecek birçok reform bulunuyor. Ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar bütün kesimleri ilgilendiren reformlar sırasıyla hayata geçecek. Bu reformlar belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacak.

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EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: 5 büyük reform geliyor! Erken, 2. emeklilik, prim desteği, ek gösterge, mesai saatleri...

Başta Bağ-Kur prim indirimi olmak üzere ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı, esnek ve uzaktan çalışma, tamamlayıcı emeklilik gibi yeni sistemler devreye alınacak. Peki bu reformlar nasıl hayata geçecek, kimler nasıl yararlanacak? İşte tüm reformlarla ilgili kafalardaki soruların cevapları:

EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: 5 büyük reform geliyor! Erken, 2. emeklilik, prim desteği, ek gösterge, mesai saatleri...

BİRİNCİ REFORM: EV KADININA SOSYAL GÜVENCE VE ERKEN EMEKLİLİK…

  • Yeni uygulama neler getirecek?

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: 5 büyük reform geliyor! Erken, 2. emeklilik, prim desteği, ek gösterge, mesai saatleri...
  • Devlet hangi ödemeleri karşılayacak?

Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:

Aylık ödeme (2024) : 6.400,64 TL
Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL
Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL

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