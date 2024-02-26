Giriş Tarihi: 26.02.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
12:12
EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: 5 büyük reform geliyor! Erken, 2. emeklilik, prim desteği, ek gösterge, mesai saatleri...
Son dakika haberi: Yeni emeklilik sistemi başta olmak üzere çalışma hayatında birçok düzenlemenin yapılacağı dönem başladı. Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar, işçiler, memurlar gibi toplumun hemen her kesimini ilgilendiren değişiklikler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek. Peki neler değişecek? Kimler nasıl yararlanacak? İşte detaylar...