EMEKLİLİK SİSTEMİ SON DAKİKA: 5 büyük reform geliyor! Erken, 2. emeklilik, prim desteği, ek gösterge, mesai saatleri...

Başta Bağ-Kur prim indirimi olmak üzere ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı, esnek ve uzaktan çalışma, tamamlayıcı emeklilik gibi yeni sistemler devreye alınacak. Peki bu reformlar nasıl hayata geçecek, kimler nasıl yararlanacak? İşte tüm reformlarla ilgili kafalardaki soruların cevapları: