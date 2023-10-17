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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Bütçede aslan payı eğitime! Enflasyon düşecek Türkiye büyüyecek
Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 17.10.2023 11:21

SON DAKİKA: Bütçede aslan payı eğitime! Enflasyon düşecek Türkiye büyüyecek

Son dakika haberler...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin stratejik hedeflere ulaşmanın önünü açacağını belirtti. Merkezi yönetim bütçesinde en büyük payın yine eğitime ayrıldığını belirten Cevdet Yılmaz, "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

SON DAKİKA: Bütçede aslan payı eğitime! Enflasyon düşecek Türkiye büyüyecek

Son dakika haberler...Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. Cevdet Yılmaz, "Küresel iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz." dedi.

SON DAKİKA: Bütçede aslan payı eğitime! Enflasyon düşecek Türkiye büyüyecek

"2024 BÜTÇESİ, GAZİ MECLİSİMİZİN TAKDİRİNE SUNDUĞUMUZ İLK BÜTÇEMİZDİR"

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Basın Bilgilendirme ve Bütçe Bağlama Toplantısı"nda, AK Parti hükümetlerinin 22'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6'ncı bütçesinin, yapılacak değerlendirmelerin ardından sembolik olarak bağlanacağını belirtti.

Eylül başında Orta Vadeli Program'ın ortaya konulduğunu, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerini hazırlamasına yönelik yasal sürecin başlatıldığını hatırlatan Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulduğunu ifade etti.

Orta ve uzun vadeli hedeflerle uyumlu şekilde hazırlanan Bütçe Kanunu Teklifi'ne yönelik görüşmelerin bu ay içinde başlayacağını aktaran Yılmaz, "2024 Bütçesi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda Gazi Meclisimizin takdirine sunduğumuz ilk bütçemizdir" diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin "dirençli şehirler, dirençli ekonomi ve dirençli toplum" öncelikleri gözetilerek hazırlandığını belirterek, bütçenin her alanda inşa, ihya ve Türkiye'nin büyümesini önceleyen kalemleri içerdiğini söyledi.

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SON DAKİKA: Bütçede aslan payı eğitime! Enflasyon düşecek Türkiye büyüyecek

"BÜTÇEMİZ TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNİN İHTİYAÇLARI GÖZETİLEREK HAZIRLANMIŞTIR"

Temel önceliklerini depremle yıkılan şehirlerin daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldırılması ve geleceğe dönük afet risklerinin azaltılması olarak açıklayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir diğer temel önceliğimiz mali disiplini esas alan, maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren bir anlayış içerisinde makro finansal ve fiyat istikrarını sağlama hedefine katkıda bulunmaktır. Gerçekçi ve ayakları yere basan politikalarımızla, tüm dünyayla birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen hayat pahalılığı sorununun da üstesinden geleceğiz. Bütçemiz, yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen, bütüncül ve kapsayıcı bir kalkınma yaklaşımına sahiptir. İstikrar içinde büyümenin sağladığı imkanları insan odaklı ve sosyal refahı artırıcı bir yaklaşımla toplumun bütün kesimleri ile paylaşmak esas alınmıştır.

İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı ve çiftçisiyle toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış, Edirne'den Kars'a 81 ilimizin her köşesinin gereksinimleri düşünülmüştür. Milli teknoloji hamlesi, milli enerji, gıda arz güvenliği, yeşil ve dijital dönüşüm gibi alanlara odaklanan 2024 yılı bütçemiz stratejik hedeflerimize daha hızlı ulaşmamızın önünü açacaktır. Bilim, teknoloji, tasarım ve inovasyonda bize sunulanla yetinmeyecek, yeni trendlerde belirleyici ve öncü olacağız."

SON DAKİKA: Bütçede aslan payı eğitime! Enflasyon düşecek Türkiye büyüyecek

Refahı artıracaklarını, güven ve istikrarı tahkim edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Değerlerimize sahip çıkarak aile kurumumuzu sağlamlaştıracak, zararlı akımlara karşı milli bünyemizi perçinleyeceğiz. Terörü kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uygulamaya, tüm şehirlerimiz ile sınırlarımızda huzur ve güven ortamını korumaya devam edeceğiz. Bölgesel ve küresel dengelerin anahtar ülkesi olarak diplomaside belirleyici rolümüzü sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

SON DAKİKA: Bütçede aslan payı eğitime! Enflasyon düşecek Türkiye büyüyecek

"KESİNTİSİZ BÜYÜME 13 YILA ÇIKTI"

Küresel salgın, jeopolitik gerilimler ve savaşlar nedeniyle dünya ekonomisinin arzu edilen toparlanmayı sağlayamadığını, artan risk ve belirsizliklerin pek çok ülkede büyüme oranlarını sınırlandırdığını anlatan Yılmaz, "Mevcut kırılganlıklar ve yeni risklerle beraber, 2022'de yüzde 3,5 büyüme kaydeden küresel ekonominin, 2023'te yüzde 3, 2024'te de yüzde 2,9 oranında büyüyeceği öngörülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'nin geçen sene yüzde 5,5 büyüdüğünü ve "kesintisiz büyüme" sürecini 13 yıla çıkardığını dile getiren Yılmaz, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerine rağmen üretim ve ihracatın sekteye uğramadığına dikkati çekti.

Alınan tedbirlerin, depremin büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin sınırlı düzeyde kalmasını sağladığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Böylece 2023 yılının ilk yarısında yüzde 3,9 oranında büyüyen Türkiye, OECD üyesi ülkeler arasında olumlu ayrışarak 12 çeyrektir devam eden büyüme performansını sürdürmüştür. Halihazırdaki büyüme oranlarımız, ihracat ve istihdamdaki rekorlara kadar pek çok göstergemiz 'Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla girdiğimizin ispatıdır. Küresel iktisadi faaliyetlerdeki yavaşlamanın ve şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini ve enflasyondaki düşüşün de teminiyle diğer ülkelerden olumlu yönde ayrışmasını bekliyoruz."

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