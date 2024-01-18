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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Erken ve 2. emeklilik imkanı geliyor! 5 büyük reform: Çalışma hayatı değişecek
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:31

SON DAKİKA: Erken ve 2. emeklilik imkanı geliyor! 5 büyük reform: Çalışma hayatı değişecek

Orta Vadeli Program ve seçim beyannamesi çerçevesinde çalışma hayatı ve emeklilik konularında yeni reformlar hazırlanıyor. Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar, işçiler, memurlar gibi toplumun hemen her kesimini ilgilendiren değişiklikler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek. Peki neler değişecek? Kimler nasıl yararlanacak? İşte kafalardaki tüm soruların yanıtları…

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Erken ve 2. emeklilik imkanı geliyor! 5 büyük reform: Çalışma hayatı değişecek

Son dakika haberleri: 2023 yılında açıklanan Ak Parti seçim beyannamesi ve 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli program kapsamında hayata geçirilecek birçok reform bulunuyor. Ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere, emeklilik bekleyenlerden Bağ-Kur'lulara kadar bütün kesimleri ilgilendiren reformlar sırasıyla hayata geçecek.

SON DAKİKA: Erken ve 2. emeklilik imkanı geliyor! 5 büyük reform: Çalışma hayatı değişecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu reformların belli bir takvim çerçevesinde yasalaşacağını belirtti. Başta Bağ-Kur prim indirimi olmak üzere ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı, esnek ve uzaktan çalışma, Tamamlayıcı emeklilik gibi yeni sistemler devreye alınacak.

Peki bu reformlar nasıl hayata geçecek, kimler nasıl yararlanacak? İşte tüm reformlarla ilgili kafalardaki soruların cevapları…

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SON DAKİKA: Erken ve 2. emeklilik imkanı geliyor! 5 büyük reform: Çalışma hayatı değişecek

BİRİNCİ REFORM: EV KADININA SOSYAL GÜVENCE VE ERKEN EMEKLİLİK…

Yeni uygulama neler getirecek?

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak. Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak. Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

SON DAKİKA: Erken ve 2. emeklilik imkanı geliyor! 5 büyük reform: Çalışma hayatı değişecek

Devlet hangi ödemeleri karşılayacak?

Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:

  • Aylık ödeme (2024) : 6.400,64 TL
  • Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL
  • Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL
SON DAKİKA: Erken ve 2. emeklilik imkanı geliyor! 5 büyük reform: Çalışma hayatı değişecek

Ev kadınları nasıl emekli olacak?

Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

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