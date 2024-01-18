Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
14:31
SON DAKİKA: Erken ve 2. emeklilik imkanı geliyor! 5 büyük reform: Çalışma hayatı değişecek
Orta Vadeli Program ve seçim beyannamesi çerçevesinde çalışma hayatı ve emeklilik konularında yeni reformlar hazırlanıyor. Bağ-Kur'lular, ev kadınları, anneler, çalışanlar, işçiler, memurlar gibi toplumun hemen her kesimini ilgilendiren değişiklikler belli bir takvim çerçevesinde hayata geçecek. Peki neler değişecek? Kimler nasıl yararlanacak? İşte kafalardaki tüm soruların yanıtları…