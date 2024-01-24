SON DAKİKA: Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapana ceza yağdı!

VATANDAŞI MAĞDUR EDENE CEZA YAĞDI

Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 19 Ocak 2024 tarihli 35. Toplantısı gerçekleştirildi, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında görüşülmüş, ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55.869.477 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında ayrıca, otomotiv sektörüyle ilgili olarak, piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27.082.889 TL idari para cezası kararı alındı.