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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyası yenilendi! 9 farklı banka sıraladı! İşte sıfır faizli kredi detayları...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:22

SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyası yenilendi! 9 farklı banka sıraladı! İşte sıfır faizli kredi detayları...

Son dakika haberi: Faizsiz kredi kampanyaları yenilendi. Bankalar yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Vatandaşlar ise en uygun kredi veren bankalar için arayışa girdi. İşte Akbank, Albaraka, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Garanti, CEPTETEB, Enpara, QNB Finansbank, On Dijital Bankacılık (Burgan Bank)'ın yayımladığı 0 faizli kredi kampanyası...

SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyası yenilendi! 9 farklı banka sıraladı! İşte sıfır faizli kredi detayları...

Son dakika haberi: Bankalar müşteri kazanabilmek adına sıfır faizli kredi kampanyalarını sıraladı. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 0 faizli kredi imkanı sunan bankaları yakın takibe aldı. İşte 9 bankanın faizsiz kredi kredi kampanyası...

SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyası yenilendi! 9 farklı banka sıraladı! İşte sıfır faizli kredi detayları...

SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI!

Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor.

NEREDEN BAŞVURU YAPILABİLİR?

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

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SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyası yenilendi! 9 farklı banka sıraladı! İşte sıfır faizli kredi detayları...

ANINDA HESAPTA!

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.

İŞTE KREDİ NOTUNUN ÖNEMİ...

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyası yenilendi! 9 farklı banka sıraladı! İşte sıfır faizli kredi detayları...

İşte sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyası olan bankalar...

ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 Ay
Aylık faiz oranı: 0,00 %
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyası yenilendi! 9 farklı banka sıraladı! İşte sıfır faizli kredi detayları...

QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 10.000 TL
Vade: 6
Aylık faiz oranı: 0,00 %
Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

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