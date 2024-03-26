Giriş Tarihi: 26.03.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
11:22
SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyası yenilendi! 9 farklı banka sıraladı! İşte sıfır faizli kredi detayları...
Son dakika haberi: Faizsiz kredi kampanyaları yenilendi. Bankalar yeni müşterilerine özel sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Vatandaşlar ise en uygun kredi veren bankalar için arayışa girdi. İşte Akbank, Albaraka, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Garanti, CEPTETEB, Enpara, QNB Finansbank, On Dijital Bankacılık (Burgan Bank)'ın yayımladığı 0 faizli kredi kampanyası...