SON DAKİKA: Faizsiz kredi kampanyası yenilendi! 9 farklı banka sıraladı! İşte sıfır faizli kredi detayları...

SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI!

Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor.

NEREDEN BAŞVURU YAPILABİLİR?

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.