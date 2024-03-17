SON DAKİKA: Fondaş Medya’dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar ’Dolar 40 TL’ manipülasyonu!

'FONDAŞ MEDYA'NIN HEDEFİ 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Okyanus ötesinden talimat aldığı konuşulan 'Fondaş Medya'nın hedefi 2024 yerel seçimleri oldu. Seçim öncesi misafir vergisi ve emekli maaşlarıyla ilgili yalan girdabına giren malum medyanın organları bu kez Merkez Bankası'nın her ay ekonomistlerle yaptığı piyasa katılımcıları anketi üzerinden manipülasyona girişti.

TCMB'nin yıl sonu dolar kuru beklentisini sanki Mart sonu olacakmış gibi servis eden Fondaş Medya baltayı taşa vurdu. Sorumlular hakkında piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı suç duyurusunda bulunulacak.