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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Fondaş Medya'dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar 'Dolar 40 TL' manipülasyonu!
Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 12:08

SON DAKİKA: Fondaş Medya'dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar 'Dolar 40 TL' manipülasyonu!

Son dakika haberi: 2024 yerel seçimleri öncesi manipülasyon kartlarını tek tek çeken 'Fondaş Medya', misafir vergisi ve emekli maaşı yalanı sonrası şimdi de 'Dolar' üzerinden spekülasyona başladı. Merkez Bankası'nın her ay yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gizli rapor diye bahseden Fondaş Medya yıl sonu dolar tahminini ay sonu dolar tahmini olarak servis etti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Fondaş Medya’dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar ’Dolar 40 TL’ manipülasyonu!

Son dakika haberleri: 2024 yerel seçimlerini manipüle etmek için talimat alan 'Fondaş Medya'nın son manipülasyonu akıllara zarar 'Gizli rapor' haberi oldu. Malum medya, emekli maaşları ve misafir vergisi yalanından sonrası TCMB'nin her ay yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gizli rapor diye bahsederek yıl sonu dolar tahminini ay sonu dolar tahmini olarak servis etti.

SON DAKİKA: Fondaş Medya’dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar ’Dolar 40 TL’ manipülasyonu!

'FONDAŞ MEDYA'NIN HEDEFİ 2024 YEREL SEÇİMLERİ

Okyanus ötesinden talimat aldığı konuşulan 'Fondaş Medya'nın hedefi 2024 yerel seçimleri oldu. Seçim öncesi misafir vergisi ve emekli maaşlarıyla ilgili yalan girdabına giren malum medyanın organları bu kez Merkez Bankası'nın her ay ekonomistlerle yaptığı piyasa katılımcıları anketi üzerinden manipülasyona girişti.

TCMB'nin yıl sonu dolar kuru beklentisini sanki Mart sonu olacakmış gibi servis eden Fondaş Medya baltayı taşa vurdu. Sorumlular hakkında piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı suç duyurusunda bulunulacak.

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SON DAKİKA: Fondaş Medya’dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar ’Dolar 40 TL’ manipülasyonu!

YIL SONU DOLAR TAHMİNİNİ AY SONU GİBİ SERVİS ETTİLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ve "Merkez Bankasının raporu sızdı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

SON DAKİKA: Fondaş Medya’dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar ’Dolar 40 TL’ manipülasyonu!

Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.

SON DAKİKA: Fondaş Medya’dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar ’Dolar 40 TL’ manipülasyonu!

TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sorduğu ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı anlatılan açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

"Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir.

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