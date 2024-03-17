Giriş Tarihi: 17.03.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
12:08
SON DAKİKA: Fondaş Medya'dan 2024 yerel seçimleri öncesi yalan fırtınası! Akıllara zarar 'Dolar 40 TL' manipülasyonu!
Son dakika haberi: 2024 yerel seçimleri öncesi manipülasyon kartlarını tek tek çeken 'Fondaş Medya', misafir vergisi ve emekli maaşı yalanı sonrası şimdi de 'Dolar' üzerinden spekülasyona başladı. Merkez Bankası'nın her ay yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nden gizli rapor diye bahseden Fondaş Medya yıl sonu dolar tahminini ay sonu dolar tahmini olarak servis etti.