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Giriş Tarihi: 22.11.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 16:52

SON DAKİKA: İstanbul'da suya yüzde 15 zam!

Son dakika haberi...İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı. Yeni tarife bugünden itibaren devreye girecek...

AA
SON DAKİKA: İstanbul’da suya yüzde 15 zam!

Son dakika haberi...İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, su fiyatlarına yüzde 15 zam yapıldı.

SON DAKİKA: İstanbul’da suya yüzde 15 zam!

İBB Meclisi'nde, İSKİ Genel Kurulu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

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SON DAKİKA: İstanbul’da suya yüzde 15 zam!

Kurulda, İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

İBB'nin, su fiyatlarına yüzde 48 zam yapılmasını istediği teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 30,54 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 43,95 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 59,85 lira olması istendi.

SON DAKİKA: İstanbul’da suya yüzde 15 zam!

Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 79,98 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 92,52 liraya yükseltilmesi önerildi.

Söz konusu teklifte, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre tarifenin aylık olarak güncellenmesi istendi.

Tarife Komisyonu tarafından incelenen zam teklifi yüzde 15 zam olarak revize edildi.

SON DAKİKA: İstanbul’da suya yüzde 15 zam!

Bu kapsamda, revize teklifte konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 20,62 lira olan mevcut fiyatın 23,72 lira, 2. kademede 30 metreküpe kadar 29,68 lira olan fiyatın 34,14 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 40,42 lira olan fiyatın da 46,49 lira olması talep edildi.

Teklifte iş yerinde ise 0-40 metreküp arası 1. kademede 54,03 lira olan fiyatın 62,14 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 62,50 lira olan fiyatın da 71,88 liraya yükseltilmesi istendi.

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