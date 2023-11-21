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Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 13:04

SON DAKİKA: Öğretmenlere yüzde 50 indirim! Bakan Uraloğlu'ndan 'Öğretmenler Günü' açıklaması

Son dakika haberi...Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 24-30 Kasım tarihleri arasında öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

SON DAKİKA: Öğretmenlere yüzde 50 indirim! Bakan Uraloğlu’ndan ’Öğretmenler Günü’ açıklaması

Son dakika haberleri...24-30 Kasım haftasında hızlı tren ve ana hatlarda öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak.

SON DAKİKA: Öğretmenlere yüzde 50 indirim! Bakan Uraloğlu’ndan ’Öğretmenler Günü’ açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğretmenlerimizin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, "Öğretmenler Günü Haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24-30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile anahat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak" dedi.

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SON DAKİKA: Öğretmenlere yüzde 50 indirim! Bakan Uraloğlu’ndan ’Öğretmenler Günü’ açıklaması

ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR

Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" diye konuştu.

SON DAKİKA: Öğretmenlere yüzde 50 indirim! Bakan Uraloğlu’ndan ’Öğretmenler Günü’ açıklaması

Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının ibraz edilmesinin yeterli olacağını bildirdi.

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