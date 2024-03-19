SON DAKİKA: Petroldeki kar satışları akaryakıta yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

PETROLDEKİ KAR SATIŞLARI AKARYAKITA YANSIDI MI?

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta gelen zammın ardından yükseldi. Benzin fiyatı yurt genelinde 42 TL'yi aşarken mazot fiyatı da 41 TL'yi aştı. Peki yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle gerileyen petrol fiyatları benzin ve mazota nasıl yansıdı? İndirim, zam var mı? Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları tarafında son durum ne?