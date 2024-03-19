Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
10:02
SON DAKİKA: Petroldeki kar satışları akaryakıta yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol kar satışlarıyla düşerken, yeni indirim, zam var mı merak ediliyor. Araç sahipleri haftanın 2. gününde de akaryakıt fiyatları için aramalarını sürdürürken sektör temsilcilerinden yeni haber geldi mi? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Petrol hangi gelişmeleri fiyatlıyor? İşte detaylar...