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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Petroldeki kar satışları akaryakıta yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 10:02

SON DAKİKA: Petroldeki kar satışları akaryakıta yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol kar satışlarıyla düşerken, yeni indirim, zam var mı merak ediliyor. Araç sahipleri haftanın 2. gününde de akaryakıt fiyatları için aramalarını sürdürürken sektör temsilcilerinden yeni haber geldi mi? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar? Petrol hangi gelişmeleri fiyatlıyor? İşte detaylar...

SON DAKİKA: Petroldeki kar satışları akaryakıta yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

Petroldeki son fiyatlamalar akaryakıt fiyatları tarafına yansıyacak mı diye merak eden araç sahipleri, benzin fiyatı ve motorin fiyatları 19 Mart 2024 listelerini aratıyor.

SON DAKİKA: Petroldeki kar satışları akaryakıta yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

PETROLDEKİ KAR SATIŞLARI AKARYAKITA YANSIDI MI?

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta gelen zammın ardından yükseldi. Benzin fiyatı yurt genelinde 42 TL'yi aşarken mazot fiyatı da 41 TL'yi aştı. Peki yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle gerileyen petrol fiyatları benzin ve mazota nasıl yansıdı? İndirim, zam var mı? Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatları tarafında son durum ne?

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SON DAKİKA: Petroldeki kar satışları akaryakıta yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

PETROL GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Dün petrol fiyatlarının jeopolitik gerilimler ve arz endişelerinin etkisiyle Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle fiyatlar güne düşüşle başladı.

SON DAKİKA: Petroldeki kar satışları akaryakıta yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?
DOLARDAKİ GÜÇLENMENİN PETROL TALEBİNİ DÜŞÜRMESİ BEKLENİYOR
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının kısmi düşüşünde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,32 artışla 103,76 dolar oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.
SON DAKİKA: Petroldeki kar satışları akaryakıta yansıdı mı? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar?

FED'İN FAİZ İNDİRİMLERİNE DAHA GEÇ BAŞLAYACAĞI ENDİŞELERİ SÜRÜYOR

Piyasa oyuncularının ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarına ilişkin kararı öncesinde temkinli duruşu fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor. ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Fed'in faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişeleri sürüyor. Fed'in yarın faiz kararını açıklamasıyla soru işaretlerinin kısmen azalabileceği tahmin ediliyor.

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