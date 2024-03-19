SON DAKİKA: İkinci el araba satışları ile ilgili yeni karar! Bakanlık açıkladı: Rekor para cezası...

PİYASAYI BOZMAYA ÇALIŞANA VE TÜKETİCİYİ YANILTANA CEZA YAĞDI

Ticaret Bakanlığı 2023 yılında 135.104.257 TL, 2024 yılında ise 77.071.973 TL olmak üzere toplamda 212.176.230 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

2023 yılında 124.188 adet firmanın 4.012.080 adet ürünü denetlenmiş olup 43.864 adet aykırı ürüne 96.851.871 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43.590 adet firmanın 1.053.440 adet ürünü denetlenmiş olup 9.117 aykırı ürüne 34.666.798 TL idari para cezası kesildi.