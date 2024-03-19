Giriş Tarihi: 19.03.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
09:36
SON DAKİKA: İkinci el araba satışları ile ilgili yeni karar! Bakanlık açıkladı: Rekor para cezası...
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, piyasalarda sektörel düzenlemeler ve denetimler yapmaya aralıksız devam ediyor. Bakanlık otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürütülen dönem faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848.240.387 TL idari para cezası uyguladı. Öte yandan ikinci el araba satışlarına getirilen kısıtlamalardaki süre de uzatıldı.