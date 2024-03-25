Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
09:04
SON DAKİKA: Yeni emekli promosyon kampanyası başlıyor! Yüzde 166 zamlı banka promosyonu ne zaman yatacak?
Son dakika haberi: Emekli promosyon kampanyaları bugün itibariyle değişiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde sonrası en yüksek emekli promosyonu tutarları merak ediliyor. Öte yandan emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonu için başvurular bugün başlıyor. Peki yüzde 166 zamlı emekli promosyonu ne zaman yatacak?