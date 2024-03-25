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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Yeni emekli promosyon kampanyası başlıyor! Yüzde 166 zamlı banka promosyonu ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 09:04

SON DAKİKA: Yeni emekli promosyon kampanyası başlıyor! Yüzde 166 zamlı banka promosyonu ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: Emekli promosyon kampanyaları bugün itibariyle değişiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği müjde sonrası en yüksek emekli promosyonu tutarları merak ediliyor. Öte yandan emekliye ek gelir fırsatı sunan banka promosyonu için başvurular bugün başlıyor. Peki yüzde 166 zamlı emekli promosyonu ne zaman yatacak?

SON DAKİKA: Yeni emekli promosyon kampanyası başlıyor! Yüzde 166 zamlı banka promosyonu ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: Banka promosyonu tutarları için müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bu kapsamda emekli promosyon tutarları yükseltildi. İşte yenilenen emekli promosyon miktarı...

SON DAKİKA: Yeni emekli promosyon kampanyası başlıyor! Yüzde 166 zamlı banka promosyonu ne zaman yatacak?

YENİ EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular bugün başlıyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank emekliler için 3-5 bin lira arasında promosyon öderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılki promosyon miktarının aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasına çıkarıldığını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Yeni emekli promosyon kampanyası başlıyor! Yüzde 166 zamlı banka promosyonu ne zaman yatacak?

28 MART İTİBARIYLA ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü (bugün) itibarıyla promosyon başvurularını almaya başlayacağını, 28 Mart itibarıyla da ödemelerin hesaplara yatırılacağını vurgulamıştı.

SON DAKİKA: Yeni emekli promosyon kampanyası başlıyor! Yüzde 166 zamlı banka promosyonu ne zaman yatacak?

EYT PAZARI BÜYÜTTÜ

Kamu bankalarında üst sınırın yüzde 140, alt sınırın da yüzde 160 artması üzerine özel bankalar da harekete geçerken, promosyon ödemelerinin nakit bazda en düşük 15 bin liraya kadar yükselmesi bekleniyor. EYT ile birlikte emekli sayısının artması bankaların emekliler için promosyon savaşında cepheyi büyütmüştü.

SON DAKİKA: Yeni emekli promosyon kampanyası başlıyor! Yüzde 166 zamlı banka promosyonu ne zaman yatacak?

Banka promosyonu başvuruları ilgili bankanın şubelerinden, internet bankacılığından mobil uygulaması üzerinden ATM'lerden ve SMS yöntemiyle yapılabiliyor. Promosyon ödemelerinden yararlanabilmek için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca ilgili bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekiyor.

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