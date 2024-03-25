SON DAKİKA: Yeni emekli promosyon kampanyası başlıyor! Yüzde 166 zamlı banka promosyonu ne zaman yatacak?

YENİ EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği yeni promosyonlar için başvurular bugün başlıyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank emekliler için 3-5 bin lira arasında promosyon öderken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yılki promosyon miktarının aylığa göre 8 ile 12 bin lira arasına çıkarıldığını açıklamıştı.