Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Yeni emekliye 6000 TL: Ocak-Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:48

SON DAKİKA: Yeni emekliye 6000 TL: Ocak-Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Son dakika haberi: Yüzde 49,25'lik emekli zammı maaşlara yansıdı. Milyonların geliri 2024'te Temmuz zammı ile bir kez daha artacak. Temmuz zammı öncesi iki emekli ikramiyesi ödenecek. Bayram ikramiyesi emekliler yılına özel yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi. 3 bin lira ikramiyeden yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanacak. Ancak emekli ikramiyesi için bu tarihlere dikkat etmek gerekiyor.

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Yeni emekliye 6000 TL: Ocak-Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Son dakika haberleri: Milyonlarca emeklinin beklediği ikramiye zammını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Bayram ikramiyesini 2018'de getirdiklerini belirten Erdoğan, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Böylece emeklilerin yıllık ikramiye bedeli 6 bin liraya çıkmış oldu.

SON DAKİKA: Yeni emekliye 6000 TL: Ocak-Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

YENİ EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANACAK

3 bin lira emekli ikramiyesi için yasal düzenleme hazırlanarak TBMM'ye sunuldu. Ödenecek zamlı ikramiyeden SGK'dan maaş alan tüm hak sahipleri yararlanacak. Bu arada emeklilik için gün sayan, başvurusunu yapmış ancak işlemlerin bitmesini bekleyen, ya da yeni emekli olanlar da yararlanacak. Ancak belli tarihlere dikkat etmek gerekiyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Yeni emekliye 6000 TL: Ocak-Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

Bilindiği gibi bayram ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeniyor. Yani burada ana kriter aylık alıyor olmak. Dolayısıyla emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da ödenmeye, bir başka deyişle hesaplanmaya başlayanlar hak sahibi oluyor.

SON DAKİKA: Yeni emekliye 6000 TL: Ocak-Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Bu yıl için ilk ikramiye Ramazan bayramı öncesi 1-9 Nisan tarihlerinde ödenecek. Yani 1 Nisan itibariyle maaş almaya hak kazanmış ya da kazanacak tüm emekliler bu ikramiyeyi alacak. Eğer EYT'liler ya da diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik için başvurmuşlarsa, işlemleri bitmese de Ramazan bayramı ikramiyesini hak edecekler.

SON DAKİKA: Yeni emekliye 6000 TL: Ocak-Temmuz emekli maaşı zammı nasıl yansıyacak?

Örneğin Şubat ayında başvuran bir EYT'li sigortalı için ilk aylık tarihi 1 Mart olacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacak. Mart ayında başvuran birisi için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacak. Böylece her iki emekli de işlemleri bitsin ya da bitmesin toplu para alacağı zaman ikramiye de içinde olacak.

SON DAKİKA